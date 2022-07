रायपुर : सपने देखना अच्छी बात होती है. लेकिन अगर एक सपना बार बार आए तो इसका मतलब होता है कि वह सपना आपको कोई संकेत देने की कोशिश कर रहा (Do these measures if you see a snake in your dream) है. वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों तरह से इन सपनों के कुछ मायने होते (Nag panchami 2022 Date )हैं. विज्ञान आपके जीवन में घट रही घटनाओं को जानकर इन सपनों का विश्लेषण करता है और उन घटनाओं से इनका संबन्ध जोड़ता (snakes in dream ) है. वहीं, धार्मिक रूप से ​सपनों को शुभ और अशुभ दृष्टि से देखा जाता है और सपनों के आधार पर व्यक्ति को जीवन में आने वाली चुनौतियों के लिए सजग कर दिया जाता है. यदि आपको सपने में बार-बार सर्प दिखाई देता हो, तो ज्योतिष के हिसाब से इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता. इस सपने के अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए और इस सपने से मुक्ति पाने के लिए आपको निश्चित रूप से कुछ उपाय करने की जरूरत है. 13 अगस्त को नाग पंचमी का दिन है. सर्प के इस सपने से मुक्ति के लिए आप नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष उपाय कर सकते (Naga Panchami )हैं.

कैसे करें व्रत पूजा : नाग पंचमी के दिन आप व्रत रखें और अष्ट नागों की पूजा (snakes in dream) करें. इसके लिए महादेव और माता पार्वती की प्रतिमा और नाग देवता की तस्वीर को एक चौकी पर रखें. फिर उस पर हल्दी, कुमकुम, रोली, चंदन, चावल और फूल चढ़ाएं. कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर पहले शिव को फिर नाग देवता को चढ़ाएं. फिर नाग पंचमी की कथा सुनें और नाग देवता से जीवन में हुई भूल के लिए क्षमा याचना करें. इसके बाद आरती गाएं और शाम के समय व्रत का पारण करें.

कालसर्प दोष से पाएं मुक्ति : आप चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बनवाएं और एक स्वास्तिक बनवाएं. फिर इन चांदी के नागों को एक थाली में रख दें और स्वास्तिक को दूसरी थाली में रखें. इनकी पूजा करें. चांदी के नागों को कच्चा दूध चढ़ाएं. स्वास्तिक पर बेलपत्र चढ़ाएं. इसके बाद नाग गायत्री मंत्र 'ओम नागकुलाय विद्महे विषदन्ताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्' का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके बाद चांदी के सांपों को किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और स्वास्तिक को अपने गले में धारण कर लें. नाग पंचमी के दिन ये उपाय कई समस्याओं से बचा सकता(Nagpanchami 2022 Date) है.



सर्पदोष से पाए मुक्ति : नाग पंचमी के दिन किसी सपेरे से नाग और नागिन का एक जोड़ा खरीदकर, उसे जंगल में मुक्त करवा (Freedom from KaalSarp Dosh in Nagpanchami) दें. इसे भी बहुत कारगर उपाय माना जाता है. इससे सर्प से जुड़ी कोई भी समस्या दूर होगी, साथ ही अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, तो उससे भी मुक्ति मिलेगी.