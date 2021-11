रायपुर: शादी का सीजन चल रहा है. वहीं, छत्तीसगढ़ के रायपुर (Chhattisgarh capital Raipur)की शादियों में मौजूदा समय में डीजे का क्रेज (Wedding ceremony in raipur) अधिक देखने को मिल रहा है. पहले शादी समारोह में पारंपरिक वाद्य यंत्रों को प्राथमिकता दी जाती थी. लेकिन मौजूदा स्थिति बिल्कुल उलट है. इन दिनों डीजे को युवा वर्ग न सिर्फ पसंद कर (DJ craze increased in Raipur wedding) रहे हैं. बल्कि युवाओं में इसका क्रेज इन दिनों काफी (DJ craze in marriage ceremony among youth)अधिक है. शहर में युवा लाउड म्यूजिक और हाई बीट्स सांग्स पर थिरकते नजर रहे हैं. इतना ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शादी समारोह के लिए डीजे की मांग बढ़ गई है.

रायपुर की शादी में डीजे का क्रेज बढ़ा

हालांकि कुछ लोग लोग पारंपरिक वाद्ययंत्रों का इस्तेमाल करते भी कर रहे हैं. लेकिन वो सिर्फ खानापूर्ति के लिए. इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में डीजे का कितना अधिक क्रेज है.

तीन से चार दिनों के लिए होती है बुकिंग

डीजे संचालकों की मानें तो शादी समारोह में तीन से चार दिनों के लिए डीजे की बुकिंग होती है. इसमें संगीत समारोह के साथ बारात और रिशेप्शन कार्यक्रम भी शामिल होता है. इतना ही नहीं स्टेज को और भी आकर्षक बनाने के लिए डीजे के साथ लाइटिंग की भी शानदार व्यवस्था की जाती है. ताकि शादी समारोह को यादगार बनाया जा सके. वहीं, शादी समारोह में अब डीजे की धुन में युवाओं के साथ-साथ बुजुर्ग भी थिरकते नजर आते हैं.

कुछ सालों में डीजे का बढ़ा क्रेज

इस विषय में ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान छत्तीसगढ़ डीजे एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष लाला ठाकुर ने बताया कि कोविड की वजह से पिछले दो साल से डीजे का व्यवसाय पूरी तरह से ठप्प हो गया था. हालांकि कोरोना संक्रमण कम होने से फिर डीजे के व्यवसाय ने रफ्तार पकड़ ली है. उन्होंने बताया कि हमारे पास फरवरी तक की बुकिंग है. डीजे का क्रेज इस कदर अभी युवाओं में बढ़ा है कि लोग किसी भी तरह की पार्टी के लिए साउंड सिस्टम जरूर लगवाते हैं. बिना म्यूजिक के आज कल कोई कार्यक्रम नहीं होता. ऐसे में डीजे के व्यापार की दृष्टि से यह एक स्वर्णिम युग है.