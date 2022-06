रायपुर : किडनी की समस्या इन दिनों आम होती जा रही है. भारत में एक अनुमान के मुताबिक हर साल लगभग 3 लाख लोगों को डायलिसिस की जरूरत पड़ती है. किडनी की विफलता, क्रोनिक किडनी डिसीज (सीकेडी) जैसी गंभीर बीमारियों के कारण देश के हजारों की तादाद में मरीज अगले 1 साल में मर जाते हैं. किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है. जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है. जिसमें कई सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं. जो यूरिन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलता है.

जब किडनी फंक्शन कर रही होती है. उस समय टॉक्सिस किडनी में जमा हो जाते हैं और यह ब्लड में भी अपनी जगह बना लेता है. जो काफी घातक हो सकता है. ऐसे समय में डाइट इंटेक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. आइए जानते हैं ऐसे समय में डाइट कैसा होना (diet chart of kidney patients) चाहिए.



किन चीजों के सेवन से करें परहेज : डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव (Dietician Dr Sarika Srivastava) ने बताया कि "सीकेडी या किडनी डिसऑर्डर के पेशेंट है तो ऐसे समय पर डाइट समय पर लेना बहुत जरूरी हो जाता है. फूलफैड डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना (Do not use foolfed dairy products) चाहिए. डेयरी प्रोडक्ट में ऐसे मरीजों को केवल दही और मट्ठा लिया जाना चाहिए. ऐसी सारी चीजों को बंद कर देना चाहिए जो पोटेशियम और ब्लड प्रेशर को बढ़ाने वाली होती है. पोटेशियम युक्त सारी चीजें जैसे फलों में अनार, संतरा, आम जैसी चीजें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए यह घातक हो सकता है."





किडनी मरीज क्या खाएं : ''व्हाइट राइस और मल्टीग्रेंस का उपयोग किया जा सकता है. ड्राई फ्रूट्स लेना पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए. ऐसे समय में जब आप किडनी डिसऑर्डर के पेशेंट है तो किडनी फ्रेंडली फ्रूट्स कीवी और एप्पल जैसी चीजों का सेवन किया जा सकता है. पत्ता गोभी, फूलगोभी जैसी सब्जी का सेवन भी किया जा सकता है. पालक की सब्जी कम खानी चाहिए. ज्वार और बारली का सेवन किया जा सकता है. इसे किडनी फ्रेंडली माना गया (Use kidney friendly fruits) है.''



सब्जियों में क्या खाएं : ''लौकी और तरोई जैसी सब्जियों का सेवन किया जा सकता है. लेकिन टमाटर का उपयोग कम करना चाहिए. नेप्रोलॉजिस्ट की सलाह के आधार पर पानी का लेना चाहिए. चिकन, मटन और फिश का सेवन बिलकुल बंद कर देना चाहिए. डायलिसिस की कंडीशन में है तो ऐसे समय में हेवी फूड की जरूरत पड़ती है. जो कि नेप्रोलॉजिस्ट की सलाह के आधार पर डाइट ली जा सकती है. किडनी डिसऑर्डर है तो स्ट्रॉबेरी और किशमिश लिया जा सकता है. यह भी किडनी फ्रेंडली माना गया है.''