रायपुर : छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh news) में कोरोना के साथ-साथ स्वाइन फ्लू,डेंगू और मंकीपॉक्स का खतरा मंडरा रहा (Seasonal diseases attack with epidemic in Chhattisgarh) है. जहां प्रदेश में रोजाना कोरोना का पॉजिटिविटी दर 5% से 6% रह रहा है. वही डेंगू के मरीज प्रदेश में तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं. जिस हिसाब से प्रदेश में डेंगू बढ़ रहा है. कोरोना के साथ वह ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता (raipur news ) है. स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना से साथ साथ डेंगू , मंकीपॉक्स और स्वाइन फ्लू को लेकर प्रदेश में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया (dengue monkeypox and corona outbreak in chhattisgarh) है.



पिछले 3 साल में डेंगू मरीजों के आंकड़ों पर नजर



साल मरीज 2020 57 2021 740 (जनवरी से सितंबर) 2022 859 (जनवरी से 3 अगस्त)



तेजी से बढ़ रहे मामले : स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 सालों में अगस्त तक इस बार तेजी से डेंगू के मरीज प्रदेश में मिल रहे हैं. इस साल जो डेंगू के मरीज मिले हैं. उन मरीजों में ज्यादातर मरीज बस्तर संभाग से हैं. वहीं अब तक प्रदेश में 3 लोगों की मौत डेंगू से हो चुकी है. स्वास्थ्य विभाग लगातार डेंगू को लेकर जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है. रायपुर नगर निगम ने सभी जोन के जोनल स्वास्थ्य अधिकारी का मोबाइल नंबर भी जारी किया.





स्वाइन फ्लू के अब तक 14 मरीज मिले : प्रदेश में डेंगू के साथ-साथ स्वाइन फ्लू (swine flu case) के मरीज भी बढ़ रहे हैं. प्रदेश में अब तक 14 स्वाइन फ्लू के मरीज मिल चुके हैं. जिनमें से 3 की तबीयत ठीक हो गई है. उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है. 11 मरीज अभी भी एडमिट है और उनका इलाज चल रहा है. स्वास्थ विभाग ने प्रदेश में बढ़ते स्वयंसेवक के मामले को लेकर गाइडलाइन जारी की है.





स्वाइन फ्लू के लिए गाइडलाइन : स्वाइन फ्लू के संभावित मरीजों के शीघ्र पहचान, निदान एवं उपचार हेतु निम्नानुसार गतिविधि किया जाना अतिआवश्यक है. ताकि गंभीर प्रकार के होने वाले निमोनिया के साथ ही असमय मृत्यु को रोका जा सकें. स्वास्थ्य विभाग ने स्वाइन फ्लू को लेकर गाइडलाइन जारी की है.



• अस्पताल में आने वाले Influenza Like Illness (ILI) और Accute Respiratory Infection (ARI) मरीजों का स्वाईन फ्लू प्रभावित राज्य / जिलों में प्रवास की जानकारी अनिवार्य रूप से ली जाए तथा ओपीडी एवं आईपीडी पर्ची में उल्लेख किया जाए .



• संभावित स्वाईन फ्लू मरीजों का भारत सरकार के निर्देशानुसार पहचान कर उसका उपचार कर सरकार को उसकी सूचना देनी है.



• दिशा-निर्देश अनुसार टीकाकरण हेतु हाई रिस्क ग्रुप को टीकाकरण संबंधी पूर्ण जानकारी दी जावें। व्यक्तिगत बचाव के संबंध में पूर्ण जानकारी दी जावें .



• स्वाईन फ्लू के संभावित मरीजों की लैब द्वारा दिशानिर्देशानुसार पुष्टि हेतु राज्य शासन द्वारा अधीकृत लैब में भेजा जावें .



• स्वाईन फ्लू के संभावित मरीजों की पूर्ण चिकित्सकीय जानकारी निर्धारित पता कर जिला सर्वेलेंस इकाई तथा राज्य सर्वेलेंस इकाई को दैनिक प्रतिवेदन सुनिश्चित करावें .





प्रदेश में आज मिले 501 संक्रमित मरीज : प्रदेश में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा है. प्रदेश में बुधवार को पॉजिटिविटी दर 4.34% है. बुधवार को प्रदेश में हुए 11 हजार 539 सैंपलों की जांच में 501 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. प्रदेश के 28 जिलों से 501 कोरोना संक्रमित पाए गए थे. बुधवार को प्रदेश के सभी जिलों में संक्रमित मरीज मिले थे. वहीं प्रदेश में 1 की मौत कोरोना से हुई थी. प्रदेश में टोटल एक्टिव मरीज की संख्या 3327 हैं.