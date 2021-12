रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू होता नजर (danger of third wave of corona) आ रहा है. यहां बीते तीन दिनों के अंदर 400 से भी ज्यादा कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. नए साल पर प्रदेश में तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है. ओमीक्रोन के मामलों का भी अंदेशा अब नजर आने लगा है. हालांकि अब तक ओमीक्रोन का एक भी केस राज्य में नहीं मिला है. लेकिन मध्यप्रदेश, ओडिशा और महाराष्ट्र में ओमीक्रोन केसों की बढ़ती संख्या की वजह से छत्तीसगढ़ पर भी ओमीक्रोन वैरिएंट (increased the possibility of Omicron ) का खतरा मंडरा रहा है. शुक्रवार को छत्तीसगढ़ (third wave of corona in Chhattisgarh) में 190 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है. किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. प्रदेश में (Chhattisgarh increased the possibility of Omicron) पॉजिटिविटी दर की बात करें तो यह 0.75 फीसदी है. छत्तीसगढ़ के दो जिलों में आज एक भी कोरोना केस नहीं मिला है. इन जिलों में बेमेतरा और नारायणपुर शामिल है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ, लगातार बढ़ रहे हैं केस

25 दिसंबर शनिवार, 37 कोरोना मरीजों की पहचान

26 दिसंबर रविवार, 46 नए कोरोना मरीज मिले

27 दिसंबर सोमवार, 49 नए कोरोना मरीजों की हुई पहचान

28 दिसंबर मंगलवार, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 69 तक पहुंचा

29 दिसंबर बुधवार, कुल 106 कोरोना संक्रमित मरीज मिले

30 दिसंबर गुरुवार को कुल 150 कोरोना मरीज मिले

31 दिसंबर शुक्रवार को 190 कोरोना केसों से मंचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का केस, ओमीक्रोन वेरिएंट को लेकर हड़कंप

इन जिलों में सबसे ज्यादा केस (covid 19 update of chhattisgarh)

शुक्रवार को रायपुर में कुल 52 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. जबकि बिलासपुर में 43, रायगढ़ में 32 और कोरबा में 14 कोरोना के केसों से हड़कंप मचा हुआ है. रायपुर में महीनों बाद ऐसे डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं

कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में आई तेजी

छत्तीसगढ़ में कोरोना टीकाकरण की बात करें तो यहां अब तक 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है. राज्य में 96 फीसदी आबादी को कोरोना का पहला टीका लगाया जा चुका है.