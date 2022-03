रायपुर: छत्तीसगढ़ में धीरे-धीरे कोरोना की रफ्तार कम होती जा रही है. कुल 47 ओमीक्रोन से संक्रमित मरीज छत्तीसगढ़ में मिले हैं. प्रदेश में आज 5 जिलों में एक भी कोरोना संक्रमित मरीज नहीं पाए गए हैं. रायपुर में आज सबसे ज्यादा 20 संक्रमित मरीज मिले हैं. इसके अलावा दुर्ग में 14, बिलासपुर में 7 संक्रमित मरीज मिले हैं.

तीसरी लहर हुई खत्म(third wave of corona in chhattisgarh)

प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर खत्म हो चुकी है. कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1005 हो गई है.प्रदेश में आज 21 हजार 367 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 110 लोग संक्रमित मिले हैं. इसके साथ ही पॉजिटिविटी दर 0.51 फीसदी हो गई है. एक मरीज की मौत आज कोरोना से हुई है.

प्रदेश में तेजी से जारी है कोरोना वैक्सीनेशन

छत्तीसगढ़ में कोविड वैक्सीन का पहला डोज लगाने वालों की संख्या 100 फीसदी हो गई है. अब तक प्रदेश में 3 करोड़ 79 लाख 11 हजार 693 डोज लगाए जा चुके हैं. जिसमें पहला डोज लगाने वालों की संख्या 100 फीसदी हो गई है. 77 फीसद यानी कि 1 करोड़ 60 लाख 7 हजार 840 लोगों को वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाया जा चुका है.

बच्चों का वैक्सीनेशन

जनवरी से शुरू हुए 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों का वैक्सीनेशन तेजी से किया जा रहा है. 10 लाख 98 हजार 927 बच्चों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है.