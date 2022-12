कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों के लिए आने वाला साल

Dhanu rashiphal 2023 : धनु राशि काल पुरुष की नवमी राशि मानी जाती है. धनु राशि का क्रम 9 माना गया है. यह अपने आप में रचनात्मक और सकारात्मक राशि है. इसके स्वामी गुरु हैं. अंक शास्त्र में यह राशि 3 का प्रतिनिधित्व करती है. धनु राशि वाले जातक 3, 6, 12, 21 और 30 तारीख को जन्मे व्यक्ति के लिए सकारात्मक से सिद्ध हो सकते हैं. इनसे सहज रूप से संबंध बनाकर रखें. लाभ मिलने की संभावना बनती है. 3 का अंक धनु के स्वामी गुरु महाराज का है. गुरु की दृष्टि ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है. धनु स्वामी गुरु पंचम सप्तम और नवम भाव से ग्रहों को देखता है.horoscope of Sagittarius









कैसा रहेगा धनु राशि वालों का भविष्य :ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि "साल 2023 धनु राशि वाले जातकों के लिए नई चुनौतियों के साथ नए अवसर देने वाला है. वर्ष का प्रारंभ रविवार से हो रहा है जो की धनु राशि के लिए अनुकूल है. सर्वार्थ सिद्धि योग दशमी तिथि आदि समीकरण उत्तम है. वर्ष भर राहु का प्रभाव पंचम भाव में रहेगा. अध्ययन में कुछ बाधा आ सकती है. पढ़ाई लिखाई ध्यान देकर कार्य करें. सामान्य बाधा आने के योग बनते हैं. व्यापारी वर्ग को नए समीकरण बनाने (horoscope of Sagittarius ) होंगे. रचनात्मकता और सृजनशीलता से लाभ मिलेगा. वर्ष की शुरुआत में मीन और उसके उपरांत मेष में बना रहेगा. यह योग धनु राशि वाले जातकों के लिए अनुकूल है." coming year for people of Sagittarius













बन जाएंगे बिगड़े काम : ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि "पुरुषार्थ और भाग्य से काम बनेंगे. विवेक और सुमति को ना त्यागे. जीवन में धैर्य का लाभ मिलेगा. वर्षभर शनि द्वितीय भाव में रहेंगे. कुटुंब जनों में धनु राशि वाले जातकों की स्वीकार्यता बढ़ेगी. कार्य क्षेत्र में लाभ होगा. अनुशासन का पालन करें. धर्म-कर्म में रुचि बढ़ेगी. क्रोध और दबाव की स्थिति से जल्दी निकलने का प्रयास करें. धनु राशि वाले जातक को लाभ मिलेगा. जीवन में अनेक कठिनाइयों के बावजूद धनु राशि वाले सफल होकर सामने आएंगे. लेकिन केतु अपने स्थान पर रहकर धनु राशि वाले जातक को प्रभावित करेगी. धनात्मकता का लाभ मिलेगा."year 2023 for Dhanu rashi