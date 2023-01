सीएम बघेल ने राज्यपाल पर साधा निशाना

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल CM Bhupesh Baghel शनिवार को राजधानी रायपुर से गरियाबंद के लिए रवाना हुए CM Bhupesh Baghel on Gariyaband tour. गरियाबंद दौरे पर रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा दौरे को लेकर बयान दिया CM Baghel statement on Union Minister Amit Shah visit to Korba है. उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव हारी हैं, वहां वहां फोकस कर रहे हैं. लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से गृह मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हैं. वहीं राज्यपाल के आदिवासी क्षेत्रों में दौरे को लेकर सीएम ने कहा कि" संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को अपने अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए. उसमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए. राज्य सरकार से सवाल करना उनके अधिकारों से बाहर है. बिल पारित होने के बाद हस्ताक्षर करना चाहिए."





राज्यपाल कर रही राजनीति: CM Baghel target Governor Anusuiya Uikey मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "राज्यपाल अतिक्रमण कर रही हैं. जैसे कि अभी उन्होंने हमसे सवाल पूछा, जबकि उन्हें अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए. विधानसभा में बिल पारित हुआ है. उस पर हस्ताक्षर करना चाहिए और वापस लौटाना चाहिए. कर्नाटक में अभी आरक्षण 61 प्रतिशत सुनाई दे रहा है. 56 तो पहले था अब 61 भी करने वाले हैं. वहां राज्यपाल दस्तखत कर रहे हैं, लेकिन यहां राज्यपाल राजनीति कर रही हैं. राजभवन के माध्यम से राजनीति की जा रही हैं और अब दौरा करेंगे और समस्या का निदान करेंगे. ये काम मंत्रिमंडल का है उसके सलाहकार के रूप में उसे आप सरकार को सौंप दें. सरकार से जानकारी लें. ये उनका काम है. फील्ड में जाकर सीधा काम नहीं करना चाहिए. उन्हें मनोनीत किया गया है. निर्वाचित नहीं किया गया है. निर्वाचित जन प्रतिनिधियों का दायित्व है कि इन समस्याओं का निराकरण करें. कार्यपालिका अलग है, विधायिका अलग है. उसके दायरे में काम करना चाहिए."

यह भी पढ़ें: अमित शाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी: सुशील आनंद शुक्ला

अमित शाह के कार्यक्रम में होंगे शामिल: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि "प्रोटोकॉल के हिसाब से मुझे भी गृहमंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में जाना है. फिलहाल मंत्री रविंद्र चौबे जी जा रहे हैं. शाम को यदि समय मिला तो खुद भी अमित शाह के कार्यक्रम में शामिल होने जा सकते हैं. इस बीच उन्होंने भाजपा पर भी तंज कसा है. भाजपा के लिए धर्मांतरण और सांप्रदायिकता दो ऐसे मुद्दे हैं, जिसे लेकर वह चलती है. इन दोनों मुद्दों पर भाजपा की मास्टरी है, लेकिन हमारे मुद्दे कई हैं जिन्हें हम लेकर चल रहे हैं. हमारी पार्टी ने विभिन्न मुद्दों और विभिन्न वर्गों के विकास पर फोकस किया है."