रायपुरः छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ धान खरीदी 2021 (Chhattisgarh Paddy Purchase 2021)के तहत बीते दो दिनों में 02 लाख 35 हजार 922 मीटरिक टन धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा चुकी (77 thousand 162 farmers sold 2.36 lakh metric tonnes of paddy) है. दो दिनों में 77,162 किसानों ने उपार्जन केन्द्रों में समर्थन मूल्य पर अपना धान बेचा है. धान खरीदी में राजनांदगांव जिला प्रदेश में सबसे आगे हैं. बीते दो दिनों में राजनांदगांव जिले में 28,308.68 मीटरिक टन धान की खरीदी हो चुकी है. बेमेतरा जिला धान खरीदी के मामले में आज दूसरे दिन राज्य में दूसरे क्रम पर है.बेमेतरा जिला में 19,700 मीटरिक टन धान की खरीदी हुई है. समर्थन मूल्य पर धान बेचने को लेकर किसानों में उत्साह है.

सीएम बघेल के निर्देशानुसार धान खरीदी जारी (Paddy procurement continues as per instructions of CM Baghel)



उपार्जन केन्द्रों में टोकन के आधार पर किसान धान बेचने के लिए पहुंच रहे है.मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार खरीदी केन्द्रों में किसानों की सहूलियत और धान खरीदी की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार केन्द्रों का दौरा कर रहे हैं.

Chhattisgarh Paddy Purchase 2021: सरगुजा में प्रभारी मंत्री शिव डहरिया ने धान खरीदी केन्द्र का किया औचक निरीक्षण

इतनी खरीदी की गई

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू विपणन वर्ष में राज्य के महासमुंद जिले में अब तक 19,653 मीटरिक टन, बस्तर जिले में 982.72 मीटरिक टन, बीजापुर जिले में 249.04 मीटरिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 40.52 मीटरिक टन, कांकेर जिले में 5 हजार 174 मीटरिक टन, कोण्डागांव जिले में 4 हजार 83 मीटरिक टन, नारायणपुर जिले में 319.24 मीटरिक टन, सुकमा जिले में 116.44 मीटरिक टन, बिलासपुर जिले में 9864 मीटरिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 1406 मीटरिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 3652 मीटरिक टन, कोरबा जिले में 542.88 मीटरिक टन, मुंगेली जिले में 6236 मीटरिक टन, रायगढ़ जिले में 7823 मीटरिक टन, बालोद जिले में 18,894 मीटरिक टन, बेमेतरा जिले में 19,700 मीटरिक टन, दुर्ग जिले में 14,699 मीटरिक टन, कवर्धा में 14,960 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 28,308.68 मीटरिक टन, बलौदाबाजार जिले में 19,273 मीटरिक टन, धमतरी जिले में 14,956 मीटरिक टन, गरियाबंद जिले में 11,171 मीटरिक टन, रायपुर जिले में 18,797 मीटरिक टन, बलरामपुर जिले में 1841 मीटरिक टन, जशपुर जिले में 1682 मीटरिक टन, कोरिया जिले में 1344 मीटरिक टन, सरगुजा जिले में 4093 मीटरिक टन और सूरजपुर जिले में 6060 मीटरिक टन धान की खरीदी की गई है.