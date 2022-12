बिलासपुर में 9 वर्षीय बच्ची के शोषण, पिता पर आरोप और बच्ची की कस्टडी मां को नहीं देने के मामले गरमाया. (CWC handed over rape victim to her relatives) मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए बिलासपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया था. राष्ट्रीय दबाव और समिति के सदस्यों के प्रयास से आखिरकार मंगलवार को सीडब्ल्यूसी ने पीड़ित बच्ची को उसके परिजनों को सौंप दिया है. सीडब्ल्यूसी ने बच्ची को उसके मामा को सौंप दिया है. इस मामले में अब पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने और आरोपी पिता के दबाव पर जांच प्रभावित करने का आरोप लगाया है. bilaspur crime news

छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास की 266वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है.(CM Bhupesh Baghel participated programs of Patan) दुर्ग जिले के पाटन ब्लॉक के विभिन्न स्थानों में मुख्यमंत्री शामिल हुए. मुख्यमंत्री पाटन के ग्राम सुरपा में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने मनखे मनखे एक समान का संदेश देने वाले बाबा घासीदास की पूजा कर समाज के लोगों से भेंट मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है. (Durg latest news)

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात बिछनी शुरू हो गई है. BJP MP Saroj Pandey नेताओं की तरफ से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं. चुनावी पारा अभी से चढ़ने लगा है. Saroj Pandey statement on prohibition सोमवार को बीजेपी सांसद सरोज पांडेय ने एक बड़ा बयान दिया. chhattisgarh assembly election 2023 उन्होंने कहा कि अगर साल 2023 में बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई तो यहां शराबबंदी नहीं होगी.Politics on liquor ban in Chhattisgarh

look back 2022 कबीरधाम जिले में साल 2022 में कोरोना के खौफ से थक चुके लोगों को छुटकारा मिला.year ender 2022 अक्टूबर 2022 में झंडा विवाद में राजनीतिक पार्टियों ने लोगों को अपनी सियासी रोटी सेंकने के लिए शहर को आग के हवाले कर दिया. big incidents of kawardha in 2022 ने जिले में व्यपार से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत प्रभावित किया. Chhattisgarh year ender 2022

गाय का गोबर अब हमारे जीवन में रंग बिखेरने तैयार है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गांवों को स्वावलंबी और उत्पादित केंद्र के रूप में विकसित करने की मंशा अब मूर्तरूप लेने लगी है. (Government offices will paint cow dung paint) सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित गौठानों में लोगों को रोजगार और आर्थिक आय का जरिया मिलने लगा है. कांकेर की महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे गोबर के पेंट से छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर चमकने को तैयार हैं. Gobar paint in chhattisgarh

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पुरानी बस्ती की गलियों में अब जगह जगह भगवान के दर्शन हो रहे हैं. Gods painting on walls in purani basti of Raipur किसी दीवार पर राधा-कृष्ण की लीलाएं हैं, तो किसी में हनुमान जी की बड़ी से तस्वीर दिखाई दे रही है. (purani basti wall penting in raipur) यह काम रायपुर स्मार्ट सिटी ने हैरिटेज वॉल प्रोजेक्ट के तहत किया हैं. जिसमें पुरानी बस्ती के 1.8 किमी तक की दीवारों में भगवान के अलावा छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को वॉल पेंटिंग के माध्यम से उकेरा हैं. Raipur latest news

16 टीमों की विश्वकप प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए भारतीय पुरुष हॉकी भुवनेश्वर पहुंच गई है. टीम इंडिया 13 जनवरी को राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में स्पेन के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी.

Avatar 2 Box Office Collection Day 10: भारत में 10 दिनों में कैसी है 'अवतार 2' की कमाई की रफ्तार और फिल्म ने वर्ल्डवाइड कितना किया कलेक्शन..यहां जानें.

