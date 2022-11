raipur latest news सीएम बघेल ने 24 नवंबर को कैबिनेट कि बैठक बुलाई है. आदिवासी आरक्षण की कटौती समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी.सरकार विधानसभा में आरक्षण बहाली को लेकर प्रस्ताव ला सकती है. दूसरी ओर राज्य सरकार अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से एक्शन मोड में है Baghel cabinet meeting in Raipur

सीएम बघेल ने बुलाई कैबिनेट बैठक, आरक्षण समेत कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Outbreak of diarrhea in Durg Bhilai दुर्ग जिले में डायरिया कहर बरपा रहा है. डायरिया से दो लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में एक बच्ची और एक युवक शामिल है. दोनों मौतें भिलाई नगर निगम क्षेत्र में हुई है.Deaths due to Diarrhea in Bhilai

दुर्ग भिलाई में डायरिया का कहर, दो लोगों की मौत, 42 से ज्यादा बीमार पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CM Bhupesh Baghel target BJP and AAP सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने राजनांदगांव में रमन सरकार पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीति में मुझे कई तरह के त्याग करने पड़े. रमन सिंह ने मुझे ही नहीं मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया. सीएम बघेल ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा.Baghel accuses Raman government on harassment

सीएम भूपेश बघेल का बीजेपी और आप पर निशाना, रमन सिंह पर प्रताड़ना के लगाए आरोप पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान पूर्व सीएम रमन सिंह के गढ़ राजनांदगांव पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजनांदगांव को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात थी. साथ ही साथ अफसरों को सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए निर्देश दिए. बीते दिनों को याद करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए. Rajnandgaon latest news

रमन सिंह के गढ़ में सीएम भूपेश की ललकार, कहा मुझे किसी का डर नहीं पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

rare snake found in kawardha कवर्धा जिले के जंगलों में दुर्लभ वन्य जीव पाए जाते हैं. इस बार भी एक बिना जहर वाला दुर्लभ प्रजाति का सांप मिला है. जिसे वन विभाग की मदद से भोरमदेव अभयारण्य मे छोड़ा गया है.dumril black headed snake. सांप डूमेरिल्स ब्लैक हेडेड स्नेक प्रजाति का है. जिसमें जहर नहीं पाया जाता है.

Rare snake found in kawardha कवर्धा में मिला बिना जहर वाला दुर्लभ प्रजाति का सांप पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chhattisgarh assembly election 2023 भानुप्रतापपुर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आते जा रही है. वैसे वैसे ही छत्तीसगढ़ का सियासी पारा बढ़ता जा रहा है. भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे. इस बीच भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और सीएम भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है. अगले साल ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 होनी है. जिसे देखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं. पूरी

बीजेपी ने बदले तीन प्रभारी, लेकिन कांग्रेस को पुनिया पर भरोसा, क्या नए प्रभारी से बीजेपी को मिलेगी सत्ता पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhanupratappur by election 2022 भानुप्रतापपुर उपचुनाव में प्रचार के लिए निकले नेताओं को आदिवासियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है. भानुप्रतापपुर में कवासी लखमा और सावित्री मंडावी को आदिवासियों का विरोध झेलना पड़ा. आदिवासियों ने साफ कहा कि जो नेता आदिवासियों के बारे में नहीं सोच सकता वो आदिवासियों का नहीं हो सकता.

Bhanupratappur by election 2022 : प्रचार कर रहे कवासी लखमा का आदिवासियों ने किया विरोध पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

om mathur chhattisgarh visit छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी ओम माथुर छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा "यहां कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है. सरकार ने इस प्रदेश में लूट मचा रखी है. उत्तरप्रदेश का मैं प्रभारी था उस समय सिर्फ 44 सीट थी. बीजेपी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है. अभी भी मैं कह रहा हूं कोई चुनौती नहीं है."

फिर भूपेश पर बरसे बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कोई चुनौती नहीं पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पुर्तगाल कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप 2022 (FIFA World Cup 2022) में आज अपने अभियान की शुरुआत घाना के खिलाफ करेगी।

फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज खेले जाएंगे तीन मुकाबले, सबकी नजरें रोनाल्डो पर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले को पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है.

'भूल भुलैया' फेम दिग्गज एक्टर विक्रम गोखले अस्पताल में भर्ती, हालत नाजुक पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें