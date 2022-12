chhattisgarh assembly election 2023 छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की बिसात सूबे में बिछनी शुरू हो गई है. दोनों दलों ने अपने नए लड़ैय्या का ऐलान कर दिया है. challenges of BJP in charge Om Mathur नए सेनापति के साथ दोनों पार्टियों में से किसे सत्ता मिलती है. CG Assembly election 2023 ये अभी नहीं कहा जा सकता है. लेकिन मिशन 2023 की महाभारत से पहले दोनों पार्टियों ने अपने प्रभारी को बदलकर चुनावी घमासान में और तेजी का संदेश दिया है.challenges of Congress in charge Kumari Selja

Chhattisgarh reservation bill stuck छत्तीसगढ़ विधानसभा में पारित आरक्षण के नए विधेयक पर राज्यपाल अनसुईया उइके ने अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं. जिसके कारण प्रदेश में आरक्षण से संबंधित नए प्रावधान लागू नहीं हो पाए हैं. राज्यपाल विधि विशेषज्ञों के साथ चर्चा करना चाहती हैं. उसके बाद ही इस नए विधेयक पर हस्ताक्षर किए जाएंगे.

छत्तीसगढ़ बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है. भानुप्रतापपुर उपचुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है. चुनाव जीतने के लिए बीजेपी प्रत्याशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. चुनाव जीतने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाने का भी आरोप बीजेपी ने लगाया है.Bjp pc in raipur

Minister Kawasi Lakhma आरक्षण के मुद्दे पर कवासी लखमा के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है. जगदलपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि अभी भी प्रदेश में आरक्षण लागू नहीं हुआ है. इसलिए कवासी लखमा को इस्तीफा देना चाहिए. ये बातें पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने जगदलपुर में कही हैं.

छत्तीसगढ़ में लगातार बीजेपी की परफॉर्मेंस को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं. राष्ट्रीय नेतृत्व भी छत्तीसगढ़ में पार्टी की मौजूदा स्थिति से वाकिफ है.विरोधी बीजेपी पर गुटीय राजनीति का शिकार होने का आरोप लगा रहे थे. इसलिए प्रदेश में बीजेपी की टीम को पूरी तरह से बदला गया. पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष और उसके बाद प्रदेश प्रभारी का चेहरा बदल दिया गया.वहीं जिलास्तर टीम में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं.ऐसे में छत्तीसगढ़ में आने वाले चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए ओम माथुर की टीम एक्टिव हो चुकी है. ओम माथुर ने अपने पहले दौरे में दावा किया था कि आने वाला समय बीजेपी का ही होगा. BJP state incharge Om Mathur

Tribute to martyrdom of Manjhi स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कंगला मांझी की पुण्यतिथि पर हर साल कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है. इस साल केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते मांझी सरकार के बीच पहुंचे. फग्गन सिंह कुलस्ते ने कंगला मांझी को नमन किया. उन्होंने मांझी और उनकी संस्कृति की तारीफ की.

stabbing in raipur राजधानी रायपुर में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं. उन्हें पुलिस का खौफ नहीं है. रायपुर में एक युवती पर ब्लेड से हमला किया गया तो एक इंजनीयर युवक पर चाकू से कई वार किए गए हैं. एक घटना का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है Miscreants attack girl with knife in Raipur

संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक की जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि इसमें 47 में से 31 दलों ने हिस्सा लिया. उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों की ओर से कई सुझाव आए हैं. किसी ने कहा कि हम क्रिसमस को इग्नोर कर रहे हैं, यह खबर पूरी तरह से गलत है.

संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू होने वाला है. लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, इस सत्र में सरकार की योजना 16 नए विधेयक पेश करने की है. वहीं, कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सीमा पर हालात, अर्थव्यवस्था की स्थिति और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की मांग करेगी.

FIFA World Cup 2022 : क्रोएशिया से हार के बाद जापान के मैनेजर ने इस अंदाज से जीत लिया फैंस का दिल

फुटबॉल विश्व कप 2022 (FIFA World Cup 2022) के राउंड ऑफ-16 में सोमवार को जापान का सामना क्रोएशिया से था. यह मुकाबला कतर के अल जनौब स्टेडियम में खेला गया. क्रोएशिया ने पेनल्टी शूटआउट में जापान को 3-1 से हरा दिया था.

