mallikarjun kharge oath ceremony संगठन चुनाव के जरिए निर्वाचित हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बुधवार 26 अक्टूबर को विधिवत तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण करेंगे. मल्लिकार्जुन खड़गे का पदभार ग्रहण समारोह एआईसीसी मुख्यालय में बुधवार सुबह 10 बजे से शुरू होगा. इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हो गए हैं.

सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल

Narayan chandel targets bhupesh baghel बिलासपुर दौरे पर गये नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने मीडिया से बात करते भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है. चंदेल ने तंज कसते हुए कहा कि "सरकार नक्सलियों को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही है. नक्सली अपना वार्षिक बजट पेश कर सरकार को चिढ़ा रहे हैं." नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने ईडी और प्रदेश में कांग्रेस की खराब स्थिति को लेकर भी चर्चा की.Naxalites presenting annual budget

भूपेश सरकार में नक्सलियों की बढ़ी हिम्मत, वार्षिक बजट कर रहे पेश: नेता प्रतिपक्ष

Matar Tihar 2022 छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्व के साथ ही गोवर्धन पूजा और भाई दूज का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है. दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा की जाती है. जिसमें अन्नकूट के साथ गायों की पूजा होती है. भाई दूज के दिन ठेठवार समाज के लोगों की तरफ से मातर का उत्सव मनाया जाता है.

मातर तिहार 2022: दिवाली के बाद छत्तीसगढ़ में मातर की धूम

chhattisgarh Rajyotsav 2022 छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज 32% आरक्षण खत्म होने से बेहद नाराज है. छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्योत्सव और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का विरोध करने का फैसला किया है. सरकारी आयोजन के विरोध में आदिवासी समाज के लोग सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के घर के बाहर नगाड़ा बजाकर प्रदर्शन करने वाले हैं.Tribal society oppose chhattisgarh Rajyotsav पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

chhattisgarh Rajyotsav 2022: राज्योत्सव का आदिवासी समाज करेगा विरोध, जानिए वजह

Market on boom in Chhattisgarh on Dhanteras Diwali 2022 के धनतेरस और दीपावली पर्व में छत्तीसगढ़ में लगभग 3800 करोड़ रुपए के कारोबार हुआ है.जिसके बाद बाजार में नई जान आई है.कारोबारियों की माने तो बाजार में रौनक लौटने का असर आने वाले महीनों में भी देखने को मिलेगा.अभी तो सिर्फ शुरुआत है. व्यापारी भी बाजार के रिस्पांस को देखकर काफी खुश हैं.

Market on boom in Chhattisgarh : दिवाली ने फूंकी छत्तीसगढ़ के बाजारों में जान, 3800 करोड़ से ज्यादा का कारोबार

bear attack in Kanker कांकेर जिले में भालू की मौजूदगी आम बात है. यहां पखांजूर के थाना बड़गांव क्षेत्र में भालू के हमले में आदिवासी नेता की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं शहर से सटे इलाकों में अब भालू के बाद तेंदुए की दहशत भी देखी जा रही है. बीती रात शहर से नजदीक दो गांव में तेंदुए सड़क किनारे घूमते दिखे है. जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत देखी जा रही है

bear attack in Kanker : कांकेर में भालू का हमला, आदिवासी नेता की मौत

Roads of Surguja in bad condition अम्बिकापुर से रायगढ़ को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पिछले विधानसभा चुनाव का अहम मुद्दा रही है. वर्तमान में प्रदेश सरकार के कई कद्दावर जनप्रतिनिधि सरगुजा संभाग से आते हैं. यहां तक की केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह भी यहीं से सांसद भी हैं. बावजूद इसके सरगुजा से निकलने वाली हर सड़क खस्ताहाल है.

सरगुजा से बघेल कैबिनेट में कई बड़े मंत्री, फिर भी नहीं दूर हो रही सड़कों की बदहाली !

भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री (Rishi Sunak new UK Prime Minister) बन गए हैं. 42 वर्षीय सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने से जाहिर तौर पर भारतीयों का उत्साह भी बढ़ा है. ईटीवी के वरिष्ठ संवाददाता सौरभ शर्मा की रिपोर्ट.

भारतीय प्रवासियों की बढ़ती ताकत दर्शाता है सुनक का ब्रिटिश पीएम बनना

gariaband crime news गरियाबंद से 2 किलोमीटर दूर एक गांव में दीपावली के दिन 12 साल की मासूम से बलात्कार का मामला सामने आया है. जब एक घर से बच्ची के रोने और चीखने की आवाजें आई तो पड़ोसी और बच्ची की बहन वहां पहुंची. तब भी बलात्कारी बच्ची को छोड़ नहीं रहा था. दोनों को देखने के बाद बलात्कारी मौके से फरार हो गया.

Gariaband crime news : दिवाली में नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार