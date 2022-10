Chhattisgarhia Olympics: छत्तीसगढ़ के हर गली मोहल्ले में अब बचपन दिखाई देने लगा है. छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू होने से हर वर्ग के लोग समय निकाल कर बांटी, पिट्ठुल, कंचे, भौंरा खेलते हुए नजर आ रहे हैं. इससे एक तरफ जहां लोग वापस बचपन के दिनों में पहुंच रहे हैं तो दूसरी ओर तनाव भी कम हो रहा है.childhood memories in Chhattisgarhia Olympics पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

छत्तीसगढ़ में ईडी ने मंगलवार को राजधानी रायपुर समेत दुर्ग, रायगढ़, महासमुंद समेत कई जगहों पर दबिश दिया है. इस बार ED का निशाना भूपेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कारोबारियों पर है. ईडी की इस छापेमार कार्रवाई में रायगढ़ कलेक्टर रानू साहू समेत तीन आईएएस अफसर भी शामिल हैं. ईडी ने कलेक्टर रानू साहू के बंगले को सील कर दिया है. इसके साथ ही एक व्यक्ति के खिलाफ वारंट भी जारी किया है. ईडी की इस कार्रवाई के बाद राज्य की राजनीति गरमा गई है.

LPG leak triggers fire in Korba कोरबा में बालको थाना क्षेत्र के सेक्टर 4 काली मंदिर के पास स्थित संजय नगर बस्ती बड़ा हादसा हो गया. बस्ती में एक परिवार एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से 3 लोग बुरी तरह झुलस गये. चीखपुकार सुनकर पड़ोसियों ने इसकी सूचना 112 को दी. घायलों को तत्काल स्थानीय बालको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. जहां तीनों घायलों का उपचार जारी है.

Bastar Dussehra concludes 75 दिनों तक चलने वाली विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की आज अंतिम डोली विदाई रस्म अदा की गई. शहर के गीदम रोड स्थित जिया डेरा मंदिर में माटी पुजारी, बस्तर राजकुमार और स्थानीय लोगों ने पूजा अर्चना के बाद मावली देवी की डोली को विदा किया. इस मौके पर शहर में विशाल कलश यात्रा निकाली गई. माता के डोली को विदा करने शहर में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा. परंपरा अनुसार इस महत्वपूर्ण रस्म अदा के बाद ही बस्तर दशहरा पर्व की समाप्ति होती है.Bastar Dussehra 2022

grand welcome of the Lion जांजगीर चांपा जिले के प्रतीक द लायन ने नेपाल के रेसलर को डेथ मैच में हरा कर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है. रायपुर में आयोजित प्रो रेसलिंग प्रतियोगिता में अपने प्रतिद्वंदी को हराने के बाद जांजगीर पहुंचे प्रतीक का नगर वासियों ने आतिशबाजी और फूल माला से स्वागत किया. वहीं प्रतीक की मां ने आरती उतार कर अपने बेटे का स्वागत किया.

coxsackie virus outbreak in chhattisgarh छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में अब बच्चों में कॉक्स सैकी नाम का वायरस का प्रकोप देखा जा रहा है. पिछले एक सप्ताह में बिलासपुर सहित जिले में 60 बच्चों में यह वायरस देखने को मिला है. निजी अस्पतालों में रोज मरीज पहुंच रहे हैं. भले ही यह वायरस जानलेवा नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ, पैर में दाने निकलने के अलावा बुखार, सर्दी और गले में छाले होने से काफी तकलीफ हो रही है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया. इसके बाद पीएम मोदी ने महाकाल गलियारे को घुमकर देखा. इससे पहले उज्जैन के महाकाल मंदिर में विधिवत पूजा की. श्री महाकाल लोक के उद्घाटन के अवसर पर उज्जैन में जबरदस्त तैयारियां थीं. पूरे मंदिर परिसर को भव्य तरीके से सजाया गया था. वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

सपा संरक्षक व संस्थापक नेता जी मुलायम सिंह यादव मंगलवार को पंचतत्व में विलीन हो गए. नेताजी के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े जन सैलाब के बीच उनके बड़े बेटे अखिलेश यादव ने नम आंखों से अपने पिता मुखाग्नि दी. मुखाग्नि देने से पहले अखिलेश ने सिर पर समाजवादी पार्टी (सपा) की लाल टोपी लगाई. अंतिम संस्कार के दौरान वहां मौजूद लोगों ने 'नेताजी-अमर रहें' और 'मुलायम सिंह यादव-अमर रहें, अमर रहें' के नारे लगाए.

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने प्रवास के अंतिम कानपुर में वरिष्ठ पदाधिकारियों संग बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर, श्मशान, जलाशय आदि पर संपूर्ण हिंदू समाज का समान अधिकार होना चाहिए.

बाएं हाथ के स्पिनर कुलदीप यादव की अगुआई में स्पिन तिकड़ी ने आठ विकेट चटकाए जिससे भारत ने तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर तीन मैच की सीरीज 2-1 से जीत ली.

