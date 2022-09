RSS meeting in raipur राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों की समन्वय बैठक 10 से 12 सितंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने वाली है. इस बैठक में सामाजिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित वैचारिक क्षेत्र, आर्थिक जगत, सेवा कार्यों के बारे में गहन चर्चा होगी. आरएसएस की बैठक में पर्यावरण, परिवार प्रबोधन एवं सामाजिक समरसता जैसे विषयों पर समन्वित प्रयासों के बारे में चर्चा की जाएगी.

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मंगलवार शाम को बैठक करने वाली है. सूत्रों के अनुसार, बैठक शाम 4.30 बजे होने की संभावना है. जहां गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महासचिव बीएल संतोष, संयुक्त सचिव संगठन वी सतीश सहित पार्टी के प्रमुख गणमान्य व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्रों के क्लस्टर प्रभारी के साथ उपस्थित रहेंगे.

भारत के औषधि महानियंत्रक (DCGI) ने भारत बायोटेक (Bharat Biotech) की नाक के जरिए दी जाने वाली कोविड वैक्सीन के आपात उपयोग की मंजूरी दे दी है. फिलहाल इसे 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोविड के उपचार में दिया जाएगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर यह जानकारी दी.

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं (Common exam for all entry tests) है. उन्होंने छात्रों से कहा कि वे जो तैयारी कर रहे हैं, करते रहें. उन्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं है.

chhattisgarh irregular employees federation dharna छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी संघ लगातार एक सितंबर से आंदोलन पर है. मंगलवार को कर्मचारियों ने सीएम हाउस का घेराव शुरू किया. लेकिन उन्हें स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक दिया गया. अनियमित कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया है. रात में स्मार्ट सिटी की सड़क के पास कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं. दोनों तरफ से सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है. irregular employees protest on road in night at raipur

छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है.अनियमित कर्मचारियों ने अपनी चार सूत्रीय को लेकर सीएम आवास घेरने की कोशिश की.लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने सभी को स्मार्ट सिटी दफ्तर के पास ही रोक दिया. जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने स्मार्ट सिटी दफ्तर के बाहर ही धरना देना शुरु कर दिया.

decisions of Bhupesh cabinet : रायपुर में भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं. बैठक में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. राज्य में 12 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए अलग से विभागों का गठन होगा. लघु और सीमांत किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्प कालीन ऋण बिना ब्याज के मिलेगा. Decision on organizing Chhattisgarhia Olympics

सरगुजा में करमा उत्सव शुरू हो चुका है. पूजा के समापन और फलाहार के बाद देर रात उत्सव शुरू होता है. जिसमें मांदर, झांझ लेकर ग्रामीण लोक कला के रंग में रंग जाते हैं. फिर करमा नृत्य करते हुए उत्सव मनाते हैं.

Caveat on CGPSC exam in High Court सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया गया है. छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने यह कैविएट दायर किया है. जिसमें सीजीपीएससी परीक्षा के इंटरव्यू के बाद परीक्षार्थी अगर हाईकोर्ट का रुख करे तो लोक सेवा आयोग को भी अपना पक्ष रखने का मौका मिल सके.

Crime incident increased in Raipur रायपुर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार को अभनपुर में महिला की लाश मिली है. जबकि माना मर्डर केस में पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है.raipur crime news

