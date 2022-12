छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 17 दिसंबर को अपने चार साल पूरे करने जा रही है. Gaurav Vikas Yatraइस अवसर पर पूरे प्रदेश में गौरव दिवस के रुप में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.ऐसे में सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने इन चार सालों में प्रदेश की बेहतरी के लिए कई काम किए हैं. Pride Day of Chhattisgarh सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं ने छत्तीसगढ़ वासियों को उनकी पहचान दिलाई है. साथ ही साथ प्रदेश में रहने वाली किसानों, पशुपालकों समेत महिलाओं का मान बढ़ाया है.

Pride Day Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार का गौरव दिवस, 4 साल में बढ़ाया प्रदेश का मान

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार 4 साल पूरे होने पर गौरव दिवस मनाने जा रही है. छत्तीसगढ़ सरकार के 4 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने पत्रकार वार्ता (BJP press conference on Bhupesh government) की. इस दौरान बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. Four years of Baghel government भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह, पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, विधायक पुन्नूलाल मोहले और पूर्व मंत्री केदार कश्यप पत्रकार वार्ता में शामिल हुए. Raipur latest news

बघेल सरकार को बीजेपी ने हर मोर्चे पर बताया फेल, रमन सिंह ने गिनाई कमियां

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार के 4 साल पूरे हो गए है. 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनावी वादों और बदलाव का भरोसा दिलाकर भाजपा के 15 सालों के विजय रथ को रोका था. भूपेश सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार और मंत्री अपनी उपलब्धि गिनाने में जुटे है. वहीं विपक्ष भी सरकार की कमियों को उजागर करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही. प्रदेश के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत ने कांग्रेस सरकार के 4 साल पूरे होने पर सरकार पर जमकर निशाना साधा (Rajesh Munat targeted Bhupesh Baghel government) है. Raipur latest news

बघेल सरकार ने छल कपट और भ्रष्टाचार को दिया बढ़ावा, कोल पर हुआ बड़ा स्कैम: राजेश मूणत

राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बड़ा बयान दिया है. उन्होंने भारत और चीन के बीच जारी तनाव को लेकर कहा है कि चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है. जबकि हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस काम कर रही है.

चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है, सरकार छिपा रही सच्चाई- राहुल गांधी

भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जा रहा है. आज मुकाबले का तीसरा दिन है. भारत ने पहले पारी में 404 रन बनाए थे. इसके जवाब में बांग्लादेश की टीम ने 150 रन पर सिमट गई. भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में बैटिंग करते हुए गिल व पुजारा की शतकीय पारी से बांग्लादेश को 513 रनों का विशाल लक्ष्य दिया है.

पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म, 513 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश की मजबूत शुरुआत

बिलासपुर में दो दिन पहले सकरी थाना क्षेत्र में हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. history sheeter shoot out in bilaspur इस मामले में पुलिस जांच कर रही है. मामले में खुलते परत दर परत राज में कई बातें सामने आ रही हैं. इस हत्याकांड में अब तक कि जांच में हिस्ट्रीशीटर के भाई और पिता पर हत्या कराने की साजिश रचने की बात सामने आई है. bilaspur crime news हिस्ट्रीशीटर का अपने पिता और भाई से जायदाद बंटवारे को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था. इससे पहले मृतक हिस्ट्रीशीटर ने अपने भाई पर प्राणघातक हमला किया था. मामले में अभी भी कई राज हैं जिसे अभी खुलना बाकी है. bilaspur property dispute

shoot out in bilaspur: पारिवारिक विवाद बना हिस्ट्रीशीटर के मौत का कारण, पिता और भाई पर संदेह

दंतेवाड़ा में चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान (Lone Varratu campaign) का असर अब दिखने लगा है. "लोन वर्राटू अभियान" के तहत घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर शुक्रवार को 02 महिला हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. दोनों महिला नक्सलियों ने कमलोचन कश्यप और सीआरपीएफ कमाण्डेट सिद्धार्थ तिवारी के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. दोनों महिला नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ शासन के पुनर्वास योजना से प्रभावित होकर समाज के मुख्यधारा से जुड़ने और विकास में सहयोग करने की इच्छा जाहिर की.

दंतेवाड़ा में 2 महिला नक्सली ने किया सरेंडर, लोन वर्राटू अभियान से हुए प्रभावित