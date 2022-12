karnataka assembly election 2023 कांग्रेस का दावा है कि छत्तीसगढ़ मॉडल का डंका पूरे देश में बज रहा है. यहां तक की हिमाचल चुनाव के दौरान 10 गारंटी में से 5 छत्तीसगढ़ की योजनाओं को शामिल किया गया. Chhattisgarh model in assembly elections जिसका कांग्रेस को भरपूर लाभ मिला. वह सरकार बनाने में कामयाब रही. अब इसी छत्तीसगढ़ मॉडल के दम पर कांग्रेसी कर्नाटक में फतह हासिल करना चाहती है.Congress fight Karnataka elections on Chhattisgarh model

Politics on reservation in Chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. आरक्षण के मुद्दे को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है. bhupesh baghel target Governor Anusuiya Uikey इस बीच राज्यपाल के आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर नहीं किया जाना भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि "राज्यपाल आदिवासी भोली महिला है और निश्चल है. लेकिन भाजपा के जो लोग हैं. वह दबाव बनाकर रखे हैं. उस कारण से उनको किंतु परंतु करना पड़ रहा है." Governor Anusuiya Uikey on reservation bill

ed action on saumya chaurasia बुधवार को ईडी ने सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया. ईडी ने कोर्ट से 14 दिनों की न्यायिक रिमांड मांगी थी.लेकिन कोर्ट ने ईडी को पूछताछ के लिए 20 दिसंबर तक की ही मोहलत दी है. saumya chaurasia in money laundering case 20 दिसंबर को छुट्टी होने के कारण 19 दिसंबर अब ईडी सौम्या को कोर्ट में पेश करेगी. Coal levy Scam in Chhattisgarh

firing in bilaspur बिलासपुर में गोलीकांड हुआ है. यहां एक संजू त्रिपाठी नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई है firing in bilaspur सकरी बायपास रोड के पा संजू त्रिपाठी को गोली मारी गई है. Sanju Tripathi murdered. मृतक की कार पर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी जानकारी लिखी गई है. लेकिन पुलिस का कहना है कि संजू त्रिपाठी हिस्ट्रीशीटर है. वह कांग्रेस नेता नहीं है.

vrishchik Rashifal 2023 : वृश्चिक राशि वालों को नए साल में भले ही उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़े लेकिन ग्रहों की अनुकूल स्थिति से आपको भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा. शत्रु पक्ष कूटनीतिक रूप से हार जाएंगे. विद्यार्थी वर्ग को परिश्रम से सफलता मिलेगी.पढ़ें पूरी रिपोर्ट...Yearly Horoscope 2023

संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. इस दौरान विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं. इस बीच लोकसभा में चीन पर चर्चा से इनकार किये जाने के बाद कांग्रेस सांसदों ने सदन से वॉकआउट कर लिया था. इस बीच प्रश्नकाल बगैर विपक्षी के चला जिसमें रेलमंत्री और संचार मंत्री ने सवालों के जवाब पेश किया. इसके बाद अतिरिक्त अनुदान मांगों पर वित्त मंत्री ने अपना जवाब पेश किया. सदन में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 पर भी चर्चा चली. लेकिन सदन का समय समाप्त होने के कारण कार्यवाही अगले दिन गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.

चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे इलाके में गलवान की तरह ही ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करना चाहता था, जिसे हमारे बहादुर जवानों ने नाकाम कर दिया. इस बात का खुलासा अरुणाचल प्रदेश में तैनात सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने किया है.

किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जनरल सचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि वे पंजाब के अन्य किसानों से भी बात कर रहे हैं कि और टोल प्लाजा बंद किए जाएं. एक महीने बाद बाकी टोल प्लाजा भी बंद कर दिए जाएंगे. टोल प्लाजा बंद करने के बाद भी सरकार नहीं मानी तो किसान अपना संघर्ष और तेज करेंगे.

