Congress Savitri Mandavi wins in Bhanupratappur भानुप्रतापपुर का दंगल कांग्रेस की जीत के साथ खत्म हुआ. छत्तीसगढ़ में लगातार हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस ने अपनी जीत का रिकॉर्ड बरकरार रका है. दंतेवाड़ा, चित्रकोट, मरवाही, खैरागढ़ और अब भानुप्रतापपुर में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है. इस तरह उपचुनाव में कांग्रेस ने विजयी अभियान के सिलसिले को बरकरार रखा है.

पंजे के कब्जे में भानुप्रतापपुर, कांग्रेस की सावित्री मंडावी जीतीं, बीजेपी को मिली करारी हार पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhanupratappur by election result छत्तीसगढ़ में भानुप्रतापपुर उपचुनाव कांग्रेस के नाम रहा है. कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने ये चुनाव जीत लिया है. जिसके बाद सीएम भूपेश ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर हमला बोला है.

भानुप्रतापपुर की जनता ने बता दिया कौन है असली बघवा : सीएम भूपेश बघेल पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhanupratappur bypoll results Effect भानुप्रतापपुर उपचुनाव का दंगल खत्म हो गया. एक बार फिर यहां कांग्रेस की जीत हुई. उपचुनाव में कांग्रेस की हो रही लगातार जीत ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया है. bypoll results Effect on Cg politics साल 2023 में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों का आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ेगा. छत्तीसगढ़ में राजनीति की दशा और दिशा कैसे प्रभावित होगी. इसे समझने के लिए इस रिपोर्ट पर डालिए नजर Chhattisgarh Assembly Election 2023

भानुप्रतापपुर उपचुनाव के नतीजों का छत्तीसगढ़ की राजनीति पर क्या होगा असर पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव नतीजे आने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा भाजपा मुख्यालय पहुंचे और मतदाताओं का आभार जताया (pm modi in BJP HQ Delhi). गुजरात में भाजपा ने एतिहासिक जीत दर्ज की है.

गुजरात ने तो कमाल ही कर दिया, रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड बना दिया : मोदी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने भाजपा को पछाड़ते हुए अपना परचम लहराया है. लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने भी इन चुनावों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. पढ़ें इन विधानसभा चुनावों पर ईटीवी भारत के न्यूज एडिटर बिलाल भट का एक विश्लेषण.

Assembly Elections Result: गुजरात में दिखा मोदी 'असर', पर हिमाचल रहा 'बेअसर' पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

इस साल मानवाधिकार दिवस का विषय 'सभी मनुष्यों के लिए सुरक्षित और समान अधिकारों को बढ़ावा देना' है. मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य दुनियाभर के लोगों को मानवाधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है. इसलिए मनवाधिकार दिवस मनाया जाता है.

Human Rights Day 2022 : क्यों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? जानिए इस साल का थीम पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नारायणपुर एसपी सदानंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस नक्सल विरोधी अभियान संचालित कर रही है. इसी क़ड़ी में नक्सलियों के स्माल एक्शन टीम के द्वारा छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवान से लूटे हुए राइफल को बरामद करने में सफलता मिली है.नक्सलियों के लूटे राइफल को पांच घंटे में पुलिस ने बरामद किया.Narayanpur SP Sadanand Kumar

नक्सलियों से पुलिस ने लूटा हथियार बरामद किया, नारायणपुर पुलिस की कार्रवाई पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Protest against police in Narayanpur अबूझमाड़ के इकरभट्टी गांव वाले नए पेसा कानून, नए पुलिस कैंप खोले जाने और वन संरक्षण अधिनियम 2022 का विरोध कर रहे हैं. इस विरोध में अब एक नया बवाल जुड़ गया है. ग्रामीणों का आरोप है कि बीते 6 दिसंबर को प्रदर्शनकारी ग्रामीणों की तरफ से 14 ग्रामीण कलेक्टर के पास ज्ञापन देने आए थे. जिनमें से 5 गांव वालों को पुलिस ने गिरफअतार कर लिया है.police action on villagers in Abujhmad

अबूझमाड़ में ग्रामीणों पर पुलिसिया एक्शन का विरोध, लोगों ने थाने का किया घेराव पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Administration awake on death of children in AMCH पांच दिसंबर को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चार नवजात की मौत हो गई थी. इस घटना ने स्वास्थ्य विभाग पर कई सवाल खड़े किए थे. जिसके बाद अब जिला प्रशासन लगातार एक्शन में है. कलेक्टर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल की निगरानी के लिए मॉनिटरिंग टीम बनाई है. जिसमें 2 आईएएस अधिकारी और SDM मेडिकल कॉलेज की मॉनिटरिंग करेंगेOfficer in Monitoring of Ambikapur Medical College

AMCH में बच्चों की मौत पर जागा प्रशासन, IAS अधिकारी करेंगे मेडिकल कॉलेज की मॉनिटरिंग पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें