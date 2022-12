Governor Anusuiya Uikey छत्तीसगढ़ विधानसभा ने विशेष सत्र में आरक्षण बिल पारित कर दिया. जिसके बाद बिल को हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया गया है.इस मुद्दे पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि "पहले विधेयक का परीक्षण किया जाता है. उसके बाद सचिवालय से लीगल एडवाइजर भेजते हैं. कल बिल पास हुआ है. विधेयक तत्काल हस्ताक्षर नहीं होता. जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा. इसी महीने से सारी रुकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी."

आरक्षण बिल पर सोमवार तक करूंगी साइन: राज्यपाल अनुसुईया उइके

Reservation bill passed from Chhattisgarh assembly छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र दो दिसंबर को खत्म हो गया. इस सत्र में नया आरक्षण बिल शुक्रवार को पारित हो गया. इस बिल के पारित होने के बाद अब इसे लागू करने में कई तरह की अड़चनें हैं. आखिर वो अड़चनें क्या हैं. किस तरह की दिक्कतें इसे लागू करने में सरकार के सामने आ सकती है. इस मुद्दे पर ईटीवी भारत ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी और संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी से खास बातचीत की है. Interview with constitution expert Sushil Trivedi

राज्यपाल की मंजूरी के बाद भी नहीं लागू हो पाएगा नया आरक्षण बिल: डॉक्टर सुशील त्रिवेदी

special assembly session भूपेश बघेल सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण बिल को अध्यादेश लाकर पारित कर लिया. बिल को राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भी भेज दिया गया है. अब भाजपा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने एकात्म परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकरार को घेरा है.

भाजपा के दबाव में सरकार ने आरक्षण बिल किया पारित: नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल

गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के दूसरे चरण का मतदान 5 दिसंबर को होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अहमदाबाद के रानिप में निशान स्कूल में वोट डालने आएंगे (PM Modi will cast vote at Nishan School Ranip).

gujarat election : पीएम मोदी 5 दिसंबर को रानिप के निशान स्कूल में डालेंगे वोट

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में 5 और 6 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक की घोषणा की. इस बैठक में पार्टी के सभी प्रमुख पदाधिकारी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इस बैठक 2024 के आम चुनाव पर चर्चा होगी. मामले की जानकारी रखने वालों ने कहा है कि नड्डा इस दो दिवसीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को समापन सत्र को वर्चुअली संबोधित कर सकते हैं.

नड्डा ने 5 और 6 दिसंबर को बीजेपी की मेगा बैठक बुलाई

American weapon recovered from Naxalite in Bijapur बीजापुर के पोमरा नक्सली मुठभेड़ में जब्त हथियारों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. Naxalite in Bijapur have American weapons सुरक्षा बलों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मुठभेड़ में जब्त हथियारों में एक रायफल अमेरिकी निर्मित रायफल है. नक्सलियों के पास अमेरिकी हथियार कैसे आया इस सवाल पर सुरक्षाबल के अधिकारी जांच की बात कह रहे हैं. Bijapur Naxalite encounter

नक्सलियों के पास अमेरिकी वेपन, बीजापुर एनकाउंटर में खुलासा, एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने की पुष्टि

Tanu Kurre murder case दिल्ली के श्रद्धा वॉकर मर्डर केस की तरह छत्तीसगढ़ की युवती तनु की हत्या उसके प्रेमी ने ओडिशा में की थी. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस केस में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरफ्तारी शनिवार को बालांगिर से हुई. odisha raipur crime news

Tanu murder case : तनु कुर्रे मर्डर केस में दो और आरोपी गिरफ्तार, ओडिशा के बालांगिर से हुई गिरफ्तारी

भारत इस बार बांग्लादेश को हल्के में नहीं लेना चाहेगा. अपने घर में बांग्लादेश की टीम काफी अच्छा खेलती है. 7 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बांग्लादेश में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला वनडे मैच खेलने जा रही है. ऐसे में यहां भी दर्शकों के जुटने की संभावना है.

7 साल बाद बांग्लादेश में वन डे मैच खेलने जा रही है भारतीय क्रिकेट टीम, ऐसी है पिच रिपोर्ट व संभावनाएं

Margashirsha Som Pradosh Vrat प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है. हिंदी माह के दोनों पक्षों में त्रयोदशी की तिथि आती है. ज्योतिष मान्यताओं के हिसाब से प्रदोष व्रत महादेव को प्रसन्न करने और जल्द फल प्राप्ति के लिए रखा जाता है. इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की भक्ती करता है शिव उसकी सारी पीड़ा हर लेते हैं.

Margashirsha Som Pradosh Vrat: भगवान शिव को समर्पित होता है प्रदोष व्रत

जानेंगे आज की लकी राशियां 4 दिसंबर 2022 राशिफल में. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा! जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए Etv Bharat पर पढ़ें, आज का राशिफल. Daily Horoscope 4 December 2022. Aaj ka rashifal. Daily rashifal 4 December.

Daily Rashifal : कैसा बीतेगा आज का दिन जानिए अपना आज का राशिफल