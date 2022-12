पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह तीन दिवसीय बिलासपुर प्रवास पर हैं. raman singh bilaspur visit इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. raman singh fires on bhupesh baghel डॉ रमन सिंह ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि "प्रदेश में महत्वपूर्ण योजनाएं बंद हो गई हैं. jimi kanda issue Chhattisgarh 36 वादे कर भूपेश सरकार ने केवल झूठ बोला है. बोनस, शराबबंदी, बेरोजगारी भत्ता, पेंशन जैसी योजनाओं को खटाई में डाल दिया गया है." bilaspur news update

भूपेश पर बरसे रमन: 'क्या जिमी कांदा और लाल भाजी को भूपेश बघेल ने पेटेंट कर लिया है' पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

देश में कोरोना को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इमरजेंसी ऑनलाइन मीटिंग बुलाई जा रही है. (review meeting of Union Health Minister on covid) प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर देशवासियों से सावधानी बरतने की अपील की है. इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री और सचिव के साथ ऑनलाइन बैठक हुई. इस महत्वपूर्ण बैठक में छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी ऑनलाइन बैठक में शामिल (TS Singhdev attended review meeting) हुए. Raipur latest news

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हुए शामिल पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोतिहारी में बड़ा हादसा हुआ है. ईंट भट्ठा चिमनी में आग लगने से विस्फोट हो गया. जिसमें अबतक 9 मजदूरों की मौत हो चुकी है. कई मजदूर चिमनी में दबे हुए हैं. जिनको निकालने का काम चल रहा है.

मोतिहारी में बड़ा हादसा: ईंट भट्ठा चिमनी में आग लगने से विस्फोट, 9 की मौत..कई दबे पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

उत्तरी सिक्किम के जेमा में सेना का एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से 16 जवान शहीद हो गए, जबकि चार घायल हो गए. दुर्घटना तब हुई जब वाहन एक तीखे मोड़ पर स्लिप हो गया (Army vehicle crashes in Zima village of Lachen in North Sikkim). चार जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है.

उत्तरी सिक्किम में सेना का ट्रक खाई में गिरा, 16 जवान शहीद पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केरल में सबरीमाला तीर्थयात्रियों को ले जा रहे वाहन के खाई में गिर जाने से 8 तीर्थयात्रियों की मौत हो गयी.

केरल: वाहन के खाई में गिरने से 8 सबरीमाला तीर्थयात्रियों की मौत पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर छात्रा से अश्लील हरकत और छेड़खानी का आरोप लगा है. इस मामले में राजधानी के महिला थाना में कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर शैलेंद्र खंडेलवाल के खिलाफ पुलिस ने छेड़खानी और अश्लील हरकत की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. महिला थाने में एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ धारा 354, 354 (क)1,2, 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है और इस मामले में आगे की जांच महिला थाना के द्वारा की जा रही है.

कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने छात्रा के साथ की अश्लील हरकत, करियर बर्बाद करने की दी धमकी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर की सड़कों पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन और सब्जी की दुकान नजर आई. यह दुकान किसी व्यापारी की नहीं बल्कि दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ Late Panchayat Teachers Compassionate Association की दुकान थी, जिन्होंने सरकार को जगाने के लिए शुक्रवार को अनोखा प्रदर्शन (Unique protest of Compassionate Union in Raipur) किया. इस प्रदर्शन में अनुकंपा संघ ने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन चीला, फरह, गुलगुल भजिया और चौसेला जैसी व्यंजन बनाने के साथ ही सब्जी की दुकान भी लगाई थी. इस अनोखे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से अनुकंपा संघ अपनी आर्थिक स्थिति को सरकार के सामने बयां कर रही हैं, ताकि सरकार इनकी दशा और दिशा को समझकर उन्हें अनुकंपा नियुक्ति का सौगात दे सकें.

रायपुर में अनुकंपा संघ का अनोखा प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक व्यंजन की लगाई दुकान पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का मिनी ऑक्शन कोच्चि में हो रही है. अब तक की बोली में सैम कुरेन सबसे महंगे बिके हैं. उन्हें पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में खरीदा है.

IPL 2023 Auction : सैम कुरेन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी, निकोलस सबसे महंगे विकेट कीपर पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (SECR) ने नए साल में रेलवे यात्रियों को बड़ी राहत दी है. रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए ट्रेनों को अचानक कैंसल नहीं करने का ऐलान किया है. दरअसल पटरियों की मरम्मत की वजह से रेलवे ने कभी कभी बिना किसी सूचना के ट्रेनों को कैंसल कर दिया, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. समय की कमी होने की वजह से यात्री दूसरी कन्फर्म टिकट भी नहीं करा पाते थे.

नए साल में रेलवे यात्रियों को तोहफा, अब ट्रेन कैंसल नहीं होगी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें