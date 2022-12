छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को अब 1 साल भी नहीं बचे हैं. chhattisgarh vidhansabha election 2023 या यूं कहें कि चंद महीने ही शेष रह गए हैं. इन महीनों में ही अब राजनीतिक दलों ने चुनाव की तैयारी को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज कांग्रेस की बात की जाए तो उन्होंने भी व्यापक स्तर पर चुनाव को लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है. यही कारण है कि आगामी दिनों में कांग्रेस के कई बड़े आयोजन छत्तीसगढ़ में होने जा रहे हैं. congress national convention यहां तक कि कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन भी छत्तीसगढ़ में होने जा रहा है. इसके अलावा हाथ जोड़ो यात्रा सहित अन्य कई कार्यक्रम आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं. raipur news update

छत्तीसगढ़ में नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है. Politics on old pension in Chhattisgarh जहां एक तरफ सरकार केंद्र से कर्मचारियों के अंशदान का पैसा मांग रही है ताकि वो कर्मचारियों को पैसा दे सके.वहीं दूसरी तरफ विपक्ष नई पेंशन स्कीम लागू करने की पूरी जवाबदेही राज्य सरकार को निभाने को कह रहा है.साथ ही साथ कर्मचारी भी राज्य सरकार को पेंशन के लिए बाध्य बता रहे.वहीं वित्त विभाग के पूर्व अध्यक्ष की माने तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नई और पुरानी दोनों स्कीमों की तहत पेंशन मिल सकती है.Confusion about pension scheme in Chhattisgarh.

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में विकास कार्य किए जा रहे हैं. रोजगार पैदा करने और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 2019 में नई उद्योग नीति बनाई. छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार बनने के बाद 13 से अधिक सेक्टर में 189 एमओयू किए (Bhupesh government signed MoUs in various sectors) गए है. इसमें कुल प्रस्तावित निवेश लगभग 92429.71 करोड़ रुपए है. वहीं आने वाले उद्योगों से 1 लाख 34 हजार 444 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है. Raipur latest news

फिल्म पठान पर सियासी घमासान में शब्दों की मर्यादा टूट रही है. (Haryana Home Minister Anil Vij targets CM Baghel )हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर विवादित टिप्पणी की है. अनिल विज ने सीएम बघेल को राक्षसी प्रवृति का बताया है. (Anil Vij called Bhupesh Baghel monster) सीएम बघेल ने पठान फिल्म विवाद पर बयान देते हुए कहा कि" भगवा रंग वो धारण करते हैं जो सब त्याग देते हैं. बजरंगी गुंडे भगवा समाज का गमछा पहनकर निकलते हैं. उन्होंने क्या त्याग किया है. वे तो वसूली करते हैं. Politics on movie Pathan भाजपा में कई सांसद और विधायक ऐसे हैं जो हीरो हैं और हीरोइनों के साथ भगवा रंग के कपड़े पहनकर डांस कर रहे हैं उस पर इनका क्या विचार है."

यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय (UP Congress leader Ajay Rai) के बयान पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने पलटवार किया है. स्मृति ने राहुल गांधी से पूछा है कि 'क्या आपका अमेठी से लड़ना पक्का समझूं.' जानिए क्या है पूरा मामला.

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक दिवसीय दौरे पर बिलासपुर के बिल्हा गांव पहुंचे. जहां वे गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए. दरअसल कार्यक्रम मे पहुंचे मुख्यमंत्री ने मंच से बाबा गुरुघासीदास के बताए मार्ग पर चलने का लोगो से आह्वान किया. cm bhupesh baghel targets bjp and governer उन्होंने जहां धान किसान और आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र व भाजपा पर जमकर निशाना साधा. सीएम ने कहा कि "छत्तीसगढ़ में खेती किसानी अब लाभ का धंधा हो गया है. विपरीत परिस्थिति और केंद्र के अड़ंगे के बाद भी यहां सरकार ने किसानों का साथ नहीं छोड़ा है. राजभवन से आरक्षण बिल पर साइन में देरी पर भी सीएम ने निशाना साधा" bilaspur news update

भारतीय सैनिकों पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के एक बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में इस पर आश्चर्य व्यक्त किया. जयशंकर ने कहा कि राजनीतिक आलोचना अपनी जगह है, लेकिन जवानों के लिए 'पिटाई' शब्द का प्रयोग बहुत ही दुखद है. राहुल ने कहा था कि एलएसी पर हमारे जवान की पिटाई हो रही है, पर सरकार कुछ नहीं कर रही है.

Effect of ED action in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने सौम्या चौरसिया को निलंबित किया है. उनके निलंबन का आदेश 15 दिसंबर को जारी किया गया है.इस मामले में पहले सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से कुछ नहीं कहा गया था. लेकिन अब सौम्या के निलंबन का आदेश सामने आया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा. सौम्या चौरसिया की रिमांड भी बढ़ गई है. कोर्ट ने दो जनवरी तक सौम्या चौरसिया की रिमांड बढ़ाई है

बालोद जिले में एक बुजुर्ग चूहों से परेशान है. (Dispute between neighbors due to rat in Balod) चूहों की वजह से बुजुर्ग बिसाहू राम टंडन का उसके पड़ोसी युवराज मारकंडे से विवाद हो गया है. आलम यह है कि अब यह विवाद (Dispute between two neighbors due to rat in Balod) थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया है. Balod News

कोरबा के आमगांव सहित दर्जनों इलाकों में एसईसीएल के कोयला खदानों मे ब्लास्टिंग से रहवासी परेशान हैं. blasting in Korba coal mines कोल माइंस में हो रहे ब्लास्ट से लोगों का जीना मुहाल हो गया है. खदान से लोगों के घरों में धूल का गुबार आ रहा है. जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियां हो रही है. इसके अलावा लोगों के मकानों में दरार पड़ रहा है. मकान की नीवं कमजोर होती जा रही है.

