आरक्षण पर छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान चरम पर है. Congress maha rally in Raipur on reservation राज्यपाल की तरफ से आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है. एक महीने का समय बीत चुका है. कांग्रेस इस मसले पर मंगलवार को सड़क पर उतरेगी. Congress state incharge Kumari Selja आरक्षण पर कांग्रेस की मंगलवार को महारैली है. कांग्रेस ने इस रैली को साल 2023 का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन बताया है. मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी रायपुर में मौजूद रहेंगी. वह भी इस रैली में शामिल होंगी.

आरक्षण पर रायपुर में कांग्रेस की महारैली, कुमारी शैलजा होंगी शामिल, राजधानी की कई सड़कें रहेंगी जाम पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण को लेकर बवाल के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई है.Uproar over conversion in Narayanpur सोमवार को इस बवाल ने उग्र रूप ले लिया SP Sadanand Kumar injured in villagers stone pelting. धर्मांतरण के विरोध में यहां आदिवासी समाज ने बंद बुलाया था. इस बंद में कुछ लोग भड़क गए और समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में तोड़फोड़ शुरू कर दी. इस बीच पुलिस भीड़ को समझाने पहुंची लेकिन भीड़ में मौजूद ग्रामीण नहीं माने और हमला कर दिया. जिसमें एसपी सदानंद कुमार के सिर में गंभीर चोट आई हैNarayanpur latest news.

नारायणपुर में धर्मांतरण पर बवाल में ग्रामीणों ने एसपी का सिर फोड़ा, पुलिस पर किया हमला पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

भिलाई के पावर हाउस मार्केट Bhilai Power House Market में रविवार रात एक युवक ने सिलेंडर में वायरिंग कर ज्वेलरी शॉप को उड़ाने की धमकी दी. युवक सिलेंडर के साथ ज्वेलरी शॉप में पहुंचा Stirred by human bomb in Bhilai था. युवक का आरोप है कि ज्वेलरी शॉप ऑनर ने उसके पिता से दुकान तो खरीदी लेकिन उसकी पूरी रकम नहीं दे रहा है. अब वो बीमार हैं और परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा है. ऐसे में यदि दुकान के पूरे पैसे उसे नहीं मिले तो ज्वेलरी शॉप के संचालक को मार देगा. हालांकि Cantonment Police Station Area पुलिस ने युवक को समझाकर मामला शांत करा लिया. bhilai crime news

human bomb in bhilai भिलाई पावर हाउस मार्केट में मानव बम से हड़कंप, ज्वेलर को उड़ाने की धमकी पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो गया है. Uproar in chhattisgarh assembly on reservation प्रश्नकाल के बाद आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी पक्ष विपक्ष में तीखी नोंक झोंक हुई. शोर शराबे और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित भी की गई. reservation bill 2022 इसके बाद भी जब हंगामा जारी रहा, तो सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई. House adjourned till tomorrow

cg assembly winter session: पहले दिन आरक्षण के मुद्दे पर सदन में हुआ हंगामा, जल जीवन मिशन का मुद्दा भी गूंजा पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के बस्तर का नाम जब भी लिया जाता है, तो मन में नक्सलवाद की तस्वीरें आ जाती है. security forces opened new camps in Bastar लेकिन बीते कुछ वर्षों में नक्सली घटनाओं में कमी आई है. new camps in Bastar in four years सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, बस्तर संभाग के कई गांव अब नक्सलियों के आतंक से मुक्त होते जा रहे हैं. villages became Naxal free of bastar division बहुत से गांव में अब नक्सलियों की दहशत खत्म होती जा रही है. इसकी मुख्य वजह सुरक्षाबलों का अंदरूनी इलाकों में खोले जा रहे कैंप हैं. पहली बार एक ही साल में रिकॉर्ड स्तर पर कैंप खोले गए हैं.

बदल रही है नक्सलगढ़ की तस्वीर, बस्तर में सुरक्षाबलों ने चार साल में खोले 54 नए कैंप, 589 गांव हुए नक्सल मुक्त पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर में सरकार लगातार अंदरुनी क्षेत्रो में सड़कों का जाल बिछाने का काम कर रही Road network in Kanker है. बावजूद इसके अभी भी कई गांव पहुंचविहीन है. ग्रामीणों को एक अदद सड़क पुलिया के बनाने की मांग को लेकर कई किमी तय कर जिला मुख्यालय में आना पड़ रहा है. सोमवार को अंतागढ़ विकासखंड के मंगतासाल्हेभाट के सैकड़ों ग्रामीण प्रशासन से सड़क पुलिया की मांग Salhebha villager protest against bad road in kanker को लेकर कांकेर कलेक्टर भवन पहुंचे थे.

कांकेर में सड़क और पुलिया के लिए सड़कों पर उतरे ग्रामीण, प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. Soumya Chaurasias appear in Special court कोर्ट ने सौम्या की न्यायिक रिमांड अवधि 11 दिनों के लिए बढ़ा दी है. Special court extended remand till 13 January सोमवार को रायपुर न्यायालय के विशेष कोर्ट में सौम्या की पेशी थी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल में बंद सौम्या की पेशी हुई. रायपुर कोर्ट ने न्यायिक रिमांड अवधि को 13 जनवरी तक बढ़ाया है. Raipur latest news इसी के साथ कोर्ट ने पेशी की अगली तारिख 13 जनवरी तय की है.

chhattisgarh coal levy scam: सौम्या चौरसिया की 13 जनवरी तक बढ़ी रिमांड पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजभवन ने रविशंकर विश्वविद्यालय के नए कुलपति के चयन के लिए आवेदन जारी कर दिया है. Vice Chancellor appointment at ptrsu जानकारी के मुताबिक मार्च महीने के अंत में विश्वविद्यालय को उनका नया कुलपति भी मिल जाएगा. governer releases notification गौरतलब है कि वर्तमान कुलपति प्रो. केसरीलाल वर्मा ने दोबारा कुलपति के पद हेतु अपनी रुचि दिखाई है.Ravi Shankar University raipur अब आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है.

PRSU को मिलेगा नया कुलपति, जानिए इस रेस में कौन है आगे पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजस्थान में सूर्यनगरी एक्सप्रेस के डिरेल (Suryanagari Express Derail) होने के बाद सोमवार शाम को रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव पाली (Ashwini Vaishnaw reached Pali) पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया. उन्होंने अफसरों के रेलवे ट्रैक भी देखा और सभी पटरियों के जांच के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में क्रैक आया है. पूरे मामलेे की सीआरएस जांच करेगी.

राजस्थान : रेलमंत्री ने दुर्घटनास्थल का लिया जायजा, कहा- टेक्निकल फाल्ट के कारण पटरियों में आया क्रैक, CRS करेगी जांच पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें