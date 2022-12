रविवार को दुर्ग में अटल जी की मूर्ति लगाने को लेकर बवाल हुआ है. Uproar over statue of Atal Bihari Vajpayee in Bhilai पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर यहां अटलजी की मूर्ति लगाने का काम हो रहा था. तभी यह हंगामा हुआ. कांग्रेस और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए फिर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई. Congress BJP workers fight on statue of Atal ji बाद में पुलिस बल को तैनात करना पड़ा. विवाद में यहां पर पत्थरबाजी भी हुई. durg bhilai latest news

नया साल 2023 नजदीक है. (Drug smuggling in Raipur) रायपुर में नए साल के जश्न में महंगी पार्टियों में खपाने के लिए गोवा से ड्रग्स लाया गया. Police arrested drug peddlers in Raipur रायपुर पुलिस ने ड्रग्स के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में 2 युवतियों समेत 3 युवक शामिल हैं. इनके कब्जे से कुल 18 अलग अलग पैकेट में रखे कुल 6.9 ग्राम एमडी ड्रग्स को जब्त किया है. जिसकी कीमत लगभग 90 हजार रुपये है. Raipur crime news

छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा रविवार रायपुर पहुंचीं. (Kumari Selja reached Raipur) रायपुर एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया. इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, कैबिनेट मिनिस्टर और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे.Raipur latest news. प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कुमारी शैलजा का यह पहला छत्तीसगढ़ दौरा था.

छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक 2022 को लेकर सियासत जारी है. राज्यपाल अनुसुइया उइके के 10 सवालों पर छत्तीसगढ़ सरकार से जवाब की मांग की गई. जिसका जवाब नहीं मिलने तक राज्यपाल आरक्षण विधेयक 2022 पर हस्ताक्षर नहीं करने पर अड़ी हुई हैं. जिसके बाद जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सरकार द्वारा 10 बिंदुओं पर राजभवन को जवाब भेजा गया है. तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने निशाना साधा है. (Brijmohan Agrawal targets Bhupesh government) बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार ने जो जवाब भेजा है, उन्हें सार्वजनिक करने की मांग की है. Raipur latest news

पाकिस्तान में आतंकवादियों के साथ दो अलग-अलग मुठभेड़ के दौरान एक अधिकारी सहित कम से कम छह सैन्यकर्मी मारे गए.

एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की डेथ केस को लेकर पुलिस ने बड़ा बयान दिया है. इस दौरान पुलिस का कहना है कि तुनिशा के आत्महत्या के पीछे लंबे समय से अधिक समय शीजान के साथ उसका ब्रेकअप हो सकता है. फिलहाल शीजान को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. तुनिशा शनिवार को एक टीवी सीरियल के सेट पर मृत पाई गईं.

गाय का गोबर अब हमारे जीवन में रंग बिखेरने तैयार है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की गांवों को स्वावलंबी और उत्पादित केंद्र के रूप में विकसित करने की मंशा अब मूर्तरूप लेने लगी है. (Government offices will paint cow dung paint) सुराजी गांव योजना के तहत गांवों में स्थापित गौठानों में लोगों को रोजगार और आर्थिक आय का जरिया मिलने लगा है. कांकेर की महिलाओं द्वारा तैयार किये जा रहे गोबर के पेंट से छत्तीसगढ़ के सरकारी दफ्तर चमकने को तैयार हैं. Gobar paint in chhattisgarh

जानेंगे आज की लकी राशियां 26 दिसंबर 2022 राशिफल में. आज कैसा रहेगा आपका दिन, नौकरी, प्रेम, विवाह, व्यापार जैसे मोर्चों पर कैसी रहेगी ग्रहदशा! जीवनसाथी के साथ कैसा बीतेगा आज का दिन, तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए Etv Bharat पर पढ़ें, आज का राशिफल. Daily Horoscope 26 December 2022 . Aaj ka rashifal . Daily rashifal 26 December 2022 .

