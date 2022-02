रायपुर : छत्तीसगढ़ के कलाकार अब देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर होंगे. छत्तीसगढ़िया कलाकार को अब देश (Artists of Chhattisgarh will show art in country and abroad) और दुनिया में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग का भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) के साथ एमओयू होने वाला है. एमओयू के बाद देश-दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कलाकार भी अपनी प्रस्तुति दे पाएंगे. यह देश-दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक कला के आदान-प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

देश-विदेश में मंच साझा करेंगे छत्तीसगढ़ के कलाकार

विदेशों में दिखेगी छत्तीसगढ़ के कर्मा, ददरिया और पंथी नृत्य की झलक

छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग का आईसीसीआर के साथ एमओयू होने से छत्तीसगढ़ के कलाकार विदेशों में प्रस्तुति देंगे. छत्तीसगढ़ की परंपरा ग्रुप नृत्य करमा, ददरिया और पंथी की झलक विदेशों में भी दिखाई देगी. इससे छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को दुनिया भर में पहचान मिलेगी. साथ-साथ हमारे कलाकरों की भी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. यह पहला मौका है, जब छत्तीसगढ़ सरकार के साथ इस तरह का एमओयू होने जा रहा है.

विदेशों में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी मिलेगी जानकारी

संस्कृति विभाग के संचालक विवेक आचार्य ने बताया कि इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन संस्था भारत सरकार के विदेश मंत्रालय का उपक्रम है. यह संस्था विश्व स्तर पर भारत की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती है. इसके तहत विश्व के अन्य देशों में कला-संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम कराए जाते हैं. उन्होंने बताया कि विदेश से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए कोई भी जानकारी आएगी तो हमें भी अब सूचित किया जाएगा. संस्कृति विभाग की ओर से राज्य के कलाकारों को भी प्रस्तुति देने के लिए भेजा जाएगा. इससे छत्तीसगढ़ के कलाकारों को विदेश में प्रस्तुति देने का महत्वपूर्ण मौका मिलेगा. साथ ही छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दुनियाभर में फैल सकेगी.

2025 कलाकार पंजीकृत

छत्तीसगढ़ में यूं तो कलाकारों की कमी नहीं है. गांव-गांव से एक से बढ़कर एक कलाकार निकलते हैं. लेकिन छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में अब तक राज्य के 2025 कलाकार और 443 कला दल पंजीकृत हैं. जिन कलाकारों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, वह सीजी कल्चर डॉट इन पर अपना पंजीयन करा सकते हैं.