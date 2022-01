छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर का कहर: एक दिन में 19 मौतें, ओमीक्रोन केसों में भी आया उछाल

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार (third wave of corona in chhattisgarh) लगातार बढ़ती जा रही है. एक दिन में यहां 19 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. प्रदेश में ओमीक्रोन केस में (Omicron cases increase in Chhattisgarh) भी उछाल आया है. click here

बिलासपुर मानव तस्करी मामला: नाबालिग को बालिग बना लाखों में बेच करा दी शादी, राजस्थान-महाराष्ट्र के पांच आरोपी गिरफ्तार

Bilaspur Human Trafficking Case: बिलासपुर में मानव तस्करी मामला सामने आया है. एक नाबालिग बच्ची को उसकी बड़ी मां ने पहले लाखों रुपये लेकर बेच दिया. फिर उसे बालिग करार देकर, उसकी शादी करा दी. फिर कई लोगों ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. click here

प्रधानमंत्री ने बढ़ाए अपने मित्रों के ग्राहक और अब गैस की कीमत बढ़ा दी : सीएम भूपेश बघेल

अब गैस सिलेंडर की कीमत (New politics on LPG gas) पर नई सियासत शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गैस सिलेंडर की बढ़ रही कीमतों पर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. click here

Ambikapur Municipal Corporation will clean drain water : छोटी गोलियां करेंगी बड़ा कमाल, साफ होगा नाले का पानी

अम्बिकापुर के बायोटेक लैब के साइंटिस्ट (Ambikapur Biotech Lab Scientist Dr Prashant) डॉ प्रशांत ने एक बॉल तैयार की है. इस बॉल के सहारे अब नालियों का गंदा पानी साफ हो सकेगा. ऐसा करने वाला अंबिकापुर देश का पहला निकाय बन जाएगा. click here

New trend of crime in chhattisgarh: आखिर क्यों क्रिमिनल अपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद वीडियो करते हैं वायरल

छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्राइम का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. यहां अपराध की दुनिया में शामिल लोग पहले क्राइम करते हैं फिर उस घटना का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर देते हैं. सुरक्षा से जुड़े लोगों और मनोवैज्ञानिकों ने इस तरह की घटनाओं पर गहरी चिंता जाहिर की है. click here

नौकरी की मांग को लेकर विस्थापितों ने एनटीपीसी सीपत प्लांट की कोयला लदी ट्रेन रोकी

Korba displaced job demand: नौकरी की मांग को लेकर विस्थापितों ने एनटीपीसी सीपत प्लांट की कोयला लदी ट्रेन रोक कर प्रदर्शन किया. click here

School Education Department alleged bribery case in Chhattisgarh : कथित डायरी कांड का खुलासा करने वाले अफसरों को मंत्री टेकाम ने किया पुरस्कृत

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने रायपुर पुलिस को (School Education Department alleged bribery case in Chhattisgarh ) सम्मानित किया है. मंत्री ने रायपुर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की प्रशंसा की है. click here

यात्रीगण कृपया ध्यान दें...रेलवे ने फिर कई ट्रेनें कीं रद्द

दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के (South East Central Railway canceled many trains) उसलापुर-घूटकू स्टेशनों के मध्य समपार संख्या लोखड़ी फाटक में 30 जनवरी को रेलवे ब्लॉक लेगा. इस कारण कई ट्रेनें रद्द रहेंगी. click here