छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर: रविवार को मिले 3841 संक्रमित मरीज, 11 की मौत

प्रदेश में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है. रविवार को 27 हजार 377 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया. जिसमें 3841 लोग संक्रमित मिले हैं. कोरोना पॉजिटिवटी दर 14.03 फीसदी है. आज कोरोना से 11 की मौत हुई है. जबकि रायपुर में सबसे ज्यादा 5 की मौत हुई है. वहीं, कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 31 हजार 990 हो गई है. Click here

Bhaiyalal Rajwade video viral : 15 साल सरकार में रहकर निरंकुश हो गए भाजपाई, नहीं उतरा सत्ता का नशा : सुशील

कोरिया में पिकनिक मनाकर लौट रहे कुछ लोगों ने चरचा स्टेशन पर दुकानदार से उधारी मांगी. दुकानदार ने मना किया तो उन्होंने गाली-गलौज की. फिर भाजपा नेता भैयालाल रजवाड़े को बुलाया. उन्होंने भी दुकानदार को धमकी दी. भैयालाल रजवाड़े का यह वीडियो सोशल (Bhaiyalal Rajwade video viral) मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. Click here

भूपेश बघेल और मोहन मरकाम के संरक्षण में कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कर रहे भ्रष्टाचार: धरमलाल

छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार जड़ तक समाया हुआ है. भ्रष्टाचार की गूंज सड़कों से लेकर विधानसभा तक है. आरोप के बाद कोंडागांव के डीओ को निलंबित किया गया. छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं. उन्हें बचाने का काम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं. भ्रष्टाचारियों को पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम संरक्षण दे रहे हैं. Click here

dhamtari Bamboo art : बांस की कलाकृति सीख आत्मनिर्भर बन रहीं धमतरी की महिलाएं, प्रशिक्षण और आमद दोनों साथ-साथ

छत्तीसगढ़ अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए विख्यात है. यहां लोक संगीत, नृत्य, खानपान, रहन-सहन और पारंपरिक कलाकृति की अगल ही पहचान है. यहां के लोगों को बांस से कलाकृति बनाने की कला विरासत में मिली है. खेत-खलिहान से लेकर घर-आंगन तक सभी काम में बांस से बनी वस्तुओं का प्रयोग होता है. अब तो कई लोगों के घरों में भी ऐसे वस्तुएं देखने को नहीं मिल रहे हैं. लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं, जो आज भी इस कला को जीवंत रखने का प्रयास कर (Bamboo art in dhamtari) रहे हैं. Click here

रायपुर में वृद्ध किसान से हजारों रुपए लूटने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार

केशला के रहने वाले बुजुर्ग किसान से लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. किसान बैंक से पैसे निकाल कर अपने घर केसला जा रहा था. दीनउपाध्याय चौक में दो अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बैंक से ही बुजुर्ग का पीछा कर रहे (Looted from old farmer in Raipur) थे. Click here

गिरौद में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, लोगों ने की अफसरों से शिकायत

ग्राम गिरौद स्थित करोड़ों की सरकारी जमीन पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जे को लेकर लोगों में भारी आक्रोश है. आरोप है कि गिरौद के भर्री रोड हाईवे से लगे इस जमीन पर दबंगों ने जबरिया कब्जा कर रखा है. दबंगों ने गांव से निकलने वाले नाले का दिशा बदल दिया. नाराज लोगों ने इस संबंध में विधायक, तहसीलदार, एसडीएम, धरसीवां सीईओ एवं कलेक्टर के यहां की है. Click here

सचिव के साथ मिलकर सरकारी पैसा गबन करने वाला सरपंच गिरफ्तार

जिले के मनोरा पुलिस ने शासकीय पैसे के गबन मामले में सरपंच को गिरफ्तार किया है. पुलिस की मानें तो आरोपी सरपंच ने सचिव के साथ मिलकर धोखाधड़ी करते हुए सरकारी पैसे की हेराफेरी की थी. मामला दर्ज होने के बाद आरोपी सरपंच 3 साल से फरार चल रहा था. जिसे गिरफ्तार कर लिया गया (Sarpanch arrested in jashpur) है. Click here

मरवाही में अवैध संबंध के चक्कर में युवक की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

धनौरा के खैरबना नर्सरी के जंगल में पुलिस को एक दिन पहले युवक हरीशचंद्र केवट (45) पिता समारूलाल केवट निवासी बडकाटोला धनौरा का अधजला शव मिला था. पुलिस ने मृतक के परिजनों से पूछताछ की. पता चला कि हरीशचंद केवट का मेलजोल गांव के ही उदयभान की पत्नी से था. कुछ समय पहले हरीशचंद और एवं उदयभान के बीच विवाद भी हुआ था. पुलिस ने उदयभान सिंह उईके को हिरासत में लिया. Click here

चोरी के पैसों से शॉपिंग कर रहा था रायपुर में शातिर चोर, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबोचा

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस को एक चोर को पकड़ने में 11 दिन लग गए लेकिन आखिरकार आरोपी को दबोच ही लिया गया. इस चोर को पकड़ने के लिए पुलिस ने कम से कम 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. लेकिन चोरी का पुलिस को कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा था. Click here

Naxal arrested in Narayanpur : नारायणपुर में नक्सली मिलिशिया कमांडर गिरफ्तार, 7 जवानों की हत्या में था शामिल

जिला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सर्चिंग के दौरान तोयमेटा के जंगल से एक नक्सली मिलिशिया कमांडर (Naxalite militia commander arrested in Narayanpur) को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. जिला बल की टीम छोटेडोंगर इलाके में नक्सल ऑपरेशन में निकली थी. इसी बीच पुलिस बल की टीम ने कार्रवाई की है. गिरफ्तार नक्सली का नाम पंडु पदामी है. Click here

Woman murdered in Jagdalpur : जगदलपुर में महिला की हत्या, नहर किनारे फेंका शव

जगदलपुर में परपा थाना क्षेत्र के मारेंगा में एक अज्ञात महिला का शव बरामद (Unknown woman body recovered in Jagdalpur) हुआ है. इसके बाद से ही लोगों में दहशत है. स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है. Click here