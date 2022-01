third wave of corona in chhattisgarh : अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट, एक दिन में एक हजार से ज्यादा केस

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू हो चली है. यहां 10 दिनों के अंदर कोरोना का सबसे बड़ा ब्लास्ट ( biggest corona blast in chhattisgarh) हुआ है. मंगलवार को कुल 1058 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान (more than thousand cases of covid came) हुई है. click here

Corona Third Wave: छत्तीसगढ़ में प्राइमरी तक के सभी स्कूलों का संचालन बंद, होगी ऑनलाइन पढ़ाई

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से पांचवी कक्षा तक की सभी स्कूलों के संचालन पर रोक लगा दिया है. इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई होगी.click here

Sant Kalicharan transit remand:महाराष्ट्र पुलिस को मिली संत कालीचरण की ट्रांजिट रिमांड

महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित टिप्पणी (Controversial remarks against Mahatma Gandhi) करने के मामले में संत कालीचरण की मुश्किलें बढ़ गई है. महाराष्ट्र में दर्ज एक और मामले में कोर्ट ने कालीचरण को ट्रांजिट रिमांड पर महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया है (Sant Kalicharan transit remand). महाराष्ट्र पुलिस को संत कालीचरण को 6 जनवरी को पुणे कोर्ट में पेश करना होगा. click here

Birgaon Municipal Corporation : नंदलाल देवांगन बने बिरगांव के मेयर, कृपाराम निषाद बने सभापति

birgaon new mayor Nandlal Devangan : रायपुर के बिरगांव नगर निगम में नंदलाल देवांगन नये महापौर बन गए हैं. उन्होंने बीजेपी के पतिराम साहू को हराया है. कृपाराम निषाद सभापति बने हैं.click here

बिरगांव में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत

बिरगांव नगर निगम कार्यालय में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई है. दोनों कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. सभापति के लिए मतदान हो रहा था उस दौरान मतदान कक्ष में जाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता अड़ गए.click here

Allotment of land to Dawat-e-Islami: दावत-ए-इस्लामी छत्तीसगढ़ की संस्था, पाकिस्तान के दावत-ए-इस्लामी से इसका कोई लेना देना नहीं- कांग्रेस

Allotment of land to Dawat-e-Islami: रायपुर में दावत-ए-इस्लामी संस्था को जमीन आवंटन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला (Sushil Anand Shukla in-charge of State Congress Media Department) ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि इस संस्था को जमीन का आवंटन नहीं हुआ है. सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यह दावत-ए-इस्लामी संस्था छत्तीसगढ़ की संस्था है. इसका पाकिस्तान के दावत-ए-इस्लामी (Dawat-e-Islami) से कोई लेना देना नहीं है.click here

छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में रिश्वतखोरी का आरोप, पीड़ित ने की DM से कमीशन खोरी की शिकायत

छत्तीसगढ़ दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में रिश्वतखोरी की शिकायत सामने आई है. मामले में गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के पीड़ित दिव्यांग ने समाज कल्याण विभाग के उप संचालक पर ही रिश्वतखोरी मांग का गंभीर आरोप लगा दिया है. इसकी शिकायत उसने गौरेला पेण्ड्रा मरवाही के DM से की है.click here

Naxalite incidents decreased in Kanker: कांकेर में नक्सली वारदात में आई कमी, हत्या और रेप के केस बढ़े

कांकेर में नक्सली वारदात में कमी (Naxalite incidents decreased in Kanker) आई है. बीते दो वर्षों के मुताबिक साल 2021 में नक्सली घटनाएं सिमटकर 11 हो गई. साल 2019 में कुल 29 नक्सली वारदात हुई थी. जबकि 2020 में 24 नक्सली घटनाएं हुई. कांकेर में लूट , हत्या और रेप जैसी अपराध की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है.जो पुलिस के लिए चुनौती है.click here

Achievement of Chhattisgarh police in year 2021: पुलिस ने सालभर में 46 टॉप नक्सलियों को मार गिराया

Achievement of Chhattisgarh police in year 2021: छत्तीसगढ़ में जवानों ने साल 2021 में लगभग 50 टॉप नक्सलियों को मार गिराया. 555 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. 168 IED जब्त किए गए हैं. डीजीपी अशोक जुनेजा ने साल 2021 की पुलिस की उपलब्धियों की जानकारी दी.click here