Corona Blast in chhattisgarh: रविवार को मिले 290 संक्रमित मरीज, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को भी हुआ कोरोना

प्रदेश में रविवार को 15 हजार 978 लोगों का नमूना लिया गया. जिसमें 290 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं. आज किसी की मौत कोरोना से नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना पॉजिटिव (chhattisgarh health minister ts singhdeo corona positive) पाए गए हैं Click Here

Sant Kalicharan troubles increased :कालीचरण को लेने पहुंची महाराष्ट्र पुलिस, प्रोडक्शन वारंट की अर्जी पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

रायपुर धर्म संसद (Raipur Dharma Sansad) में महात्मा गांधी के खिलाफ विवादित ( Kalicharan Controversial statement on Mahatma Gandhi) बयान देने के मामले में संत कालीचरण की मुश्किलें (Troubles of Sant Kalicharan) बढ़ती जा रही है. महाराष्ट्र पुलिस की टीम कालीचरण को महाराष्ट्र ले जाने (Maharashtra Police) के लिए रायपुर पहुंची है. Click here

दावत-ए-इस्लामी जमीन आवंटन केस: बृजमोहन अग्रवाल के सवाल पर रायपुर प्रशासन का बयान, जमीन का आवंटन हुआ रद्द

पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बघेल सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की संस्था दावत-ए-इस्लामी को छत्तीसगढ़ में सामुदायिक भवन बनाने के नाम पर 10 हेक्टेयर जमीन देने की तैयारी सरकार कर रही है. उन्होंने यह भी दावा किया है कि इस संस्था का संबंध पाकिस्तान के कराची शहर से है. जिसे अब रायपुर में जमीन देने की तैयारी चल रही है. बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार से इस मसले पर जवाब मांगा है. मामला तूल पकड़ने के बाद रायपुर प्रशासन ने बयान जारी कर स्पष्ट किया है कि जमीन का आवंटन रद्द कर दिया गया है. यह प्रारंभिक अवस्था में ही रद्द हो चुका है. Click here

मड़वा प्लांट में तनाव: भू विस्थापितों और पुलिस के बीच पथराव, प्रदर्शनकारियों ने एसपी-कलेक्टर को बनाया बंधक

जांजगीर के मड़वा प्लांट में हंगामा (Uproar in Janjgir Madwa plant) हुआ है. यहां संविदा कर्मचारियों का आंदोलन (Janjgir Champa Police and Madwa plant protesters clash) बीते कई दिनों से जारी है.Click here

Congress State Executive meeting: नए साल में नई रणनीति गढ़ने रायपुर पहुंचे पीएल पुनिया, मिशन 2023 पर होगा मंथन

नए साल में संगठन में जोश भरने और पार्टी को मजबूत करने के साथ-साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है. इस कड़ी में 3 से 4 जनवरी के बीच पार्टी के प्रदेश प्रभारी सहित बड़े नेताओं का छत्तीसगढ़ में जमावड़ा रहेगा. कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक सोमवार को कांग्रेस प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में रखी गई है.Click here

छत्तीसगढ़ में ओमीक्रोन की दहशत ! बिलासपुर में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, IMA ने जताई चिंता

बिलासपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग (Health Department) की चिंता बढ़ा दी है. वैक्सीन के दोनों डोज के बाद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं. हाल ही में मिले कोरोना संक्रमितों में 60 फीसदी ऐसे मरीज सामने आए हैं, जो वेक्सीन की डोज के बाद भी संक्रमित हो चुके हैं. कोरोना के नए वैरिएंट ओमीक्रोन के प्रति स्वास्थ्य विभाग सहित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने चिंता जाहिर की है.Click here

Omicron threat in Chhattisgarh : बदलते मौसम के साथ बच्चे और बुजुर्गों में कोरोना संक्रमण का खतरा

देश में तेजी से ओमीक्रोन के मामले बढ़ते जा रहे हैं. कई राज्यों में ओमीक्रोन के बढ़ते मामलों के बीच नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है. छत्तीसगढ़ में अब तक एक भी ओमीक्रोन का मामला सामने नहीं आया है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतर्क है. इस बीच लगातार संक्रमितों की संख्या (increase of corona cases) में भी इजाफा देखने को मिला है. Click here

सोमवार से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को लगेगा टीका, स्वास्थ्य विभाग ने पूरी की तैयारी

सोमवार से पूरे देश में 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को वैक्सीनेशन लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है. बच्चों को को-वैक्सीन लगाया जा रहा है. इसके लिए पहले से ही छत्तीसगढ़ में जो टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं उन्हीं में बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन लगाने की व्यवस्था की गई है. Click here

Cross voting in Baikunthpur Municipality: सीएम बघेल का बड़ा बयान, कहा- होनी चाहिए त्वरित और कड़ी कार्रवाई

बैकुंठपुर नगर पालिका में कांग्रेस नेताओं के क्रॉस वोटिंग के मामले में सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा बयान देते हुए मामले में कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा की है. Click here