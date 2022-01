सुकमा में पूना नर्कोम अभियान से प्रभावित 44 नक्सलियों ने किया आत्म समर्पण, साल के पहले दिन पुलिस को बड़ी सफलता

छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं से नक्सलियों का नक्सल से मोहभंग हो रहा है. शनिवार को सुकमा में पूना नर्कोम अभियान से प्रभावित 44 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया. इनमें 9 महिला नक्सली शामिल हैं. पुलिस नक्सलियों के इस समर्पण को नए साल पर बड़ी सफलता मान रही है. Click Here

Bhupesh Baghel in Chilpi Valley: 'नए साल पर समृद्ध छत्तीसगढ़ बनेगा'

नए साल पर सीएम भूपेश बघेल अपने परिवार के साथ चिल्फी घाटी (Bhupesh Baghel family in Chilpi Valley) पहुंचे. जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हैलीपेड में उनका स्वागत किया. इसके बाद भूपेश परिवार के साथ सरोदा दादर ट्राइबल रिसोर्ट (Saroda Dadar Tribal Resort ) पहुंचे जहां बैगाओं ने अपने अंदाज में उनका स्वागत किया. कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी सीएम के साथ मौजूद रहे. Click Here

New Year Celebration at Gangerel Dam: कोरोना प्रोटोकॉल भूले पर्यटक

जिले में नये साल के जश्न में हर कोई डूबा हुआ है. इस बीच पर्यटन स्थल पर पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी है. जो कि कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक साबित हो सकती है. जिले का गंगरेल बांध नए साल में लोगों का फेवरेट डेस्टिनेशन होता है. हजारों की संख्या में लोग 1 सप्ताह तक यहां आकर नए साल का जश्न (New Year Celebration at Gangerel Dam) मनाते हैं.Click Here

नए साल पर धमतरी के 67 पुलिसकर्मियों का प्रमोशन

2022 का पहला दिन 67 पुलिसकर्मियों के लिए खास तोहफा लेकर आया. 1 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्टार सेरेमनी का आयोजन किया गया. 31 दिसंबर की शाम को ही पदोन्नति का आदेश जारी हुआ था. जिसमें 23 हवलदारों को पदोन्नत कर ASI के पद पर और 44 सिपाहियों को हवलदार बनाया गया. प्रमोटेड ASI के कंधों पर एसपी ने स्टार लगाया. 44 हवलदार की वर्दी पर लाल फीता लगाया गया. एसपी ने प्रोमोशन पाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी है. साथ ही सभी की नवीन पदस्थापना का आदेश को लेकर सूची जारी करने की बात भी कही है.Click Here

Elephants attack in Balrampur: लुरगी में हाथियों ने मचाया उत्पात, 7 घरों को किया क्षतिग्रस्त

जिले के रामचंद्रपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम लुरगी में हाथियों ने उत्पात मचाया. हाथियों ने सात घरों को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. घर में रह रहे लोगों ने किसी तरह से अपनी जान बचाई. रामचंद्रपुर विकासखंड झारखंड से लगा सीमावर्ती क्षेत्र है. वन विभाग के अनुसार घरों को तोड़ने के बाद 2 हाथी कनहर नदी को पार करके झारखंड की तरफ चले गए.Click Here

Una Unloading Marble Accident: बलौदाबाजार के दो मजदूरों ने गंवाई जान

नए साल के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जिसमें बलौदाबाजार जिले के दो मजदूरों की मौत हो गई. तीन मजदूर घायल बताए जा रहे हैं. जिला मुख्यालय के निर्माणाधीन मिनी सचिवालय साइट पर ट्रक से मार्बल उतारते समय हादसा हुआ. मृतकों की पहचान कसडोल तहसील के छबड़ी गांव निवासी शिवा और शंकर के रूप में की गई है. Click Here

कांकेर में शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब जब्त

छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक शराब तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ा है. छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र शराब ले जाकर आरोपी अपने साथियों के साथ नये साल की पार्टी करने वाला था. पुलिस ने छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र ले जा रहे 100 नग बियर के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है. इस पूरी कार्रवाई को पखांजूर थाना पुलिस ने अंजाम दिया है. Click Here

धमतरी में साइकिल सवार को हेलमेट लगाए देख लोग हुए हैरान

जिले में जब एक साइकिल सवार हेलमेट पहनकर रोड पर निकला तो हर कोई हैरान होकर उसे देखने लगा. इस शख्स का नाम फलेंद्र है. जो अपने हेलमेट को शहर के अंबेडकर चौक पर भूल गया था. जिसे लेने फलेंद्र साइकिल पर निकला और हेलमेट पहनते हुए साइकिल पर ही निकल गया. फलेंद्र पहले अंबेडकर चौक गया. उसके बाद चमेली चौक होते हुए अपनी मंजिल की ओर जाने लगा. फलेंद्र का कहना है कि साइकिल हो या बाइक, हेलमेट पहनकर सवारी करने पर वे खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं. उनका कहना है कि लोगों को जरूर अजीब लग रहा होगा लेकिन मैं खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा हूं. Click Here

chhattisgarh municipal election 2021: बैकुण्ठपुर नगर पालिका में बीजेपी की 'सरकार', कांग्रेस को मिला झटका

बैकुंठपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ. इस चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी से बड़ा झटका मिला है. नगर पालिका में बहुमत होने के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी अध्यक्ष नहीं बन पाया. क्रास वोटिंग की वजह से पहले फैसला टाई होने के बाद पर्ची सिस्टम में बीजेपी प्रत्याशी नविता शिवहरे ने बाजी मार ली. Click Here

New Year 2022: बलरामपुर के पिकनिक स्पॉट पर पहुंचकर भूल जाएंगे आप खुद का वजूद

New Year 2022 का आगमन हो चुका है. इस नए साल के पहले दिन लोग घूमने या पिकनिक मनाने जरूर जाते हैं. बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्राकृतिक सौन्दर्य (Natural Beauty) से परिपूर्ण (perfect) है. यहां ऊंचे-ऊंचे पहाड़ (High mountain's) जंगल (Forest) नदियां (Rivers) झरने ( Waterfall) सहित प्राकृतिक संसाधनों (Natural Resources) से समृद्ध (Prosperous) है. यहां प्रकृति की गोद में अनेकों बेहतरीन जगह मौजूद है. इनमें से कुछ नायाब जगहों के बारे में जानिए, जहां आप प्रकृति के बीच सुकून के पल बीता सकते हैं. Click Here