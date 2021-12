Winter Session of chhattisgarh Assembly: दूसरे दिन पीएम आवास योजना पर विपक्ष बघेल सरकार से पूछेगा तीखे सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session of chhattisgarh Assembly) के पहले दिन कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे (Coonoor helicopter crash) के शिकार हुए सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई. जिसमें सीडीएस बिपिन रावत (CDS Bipin Rawat), उनकी पत्नी और 12 सैन्यकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई. इसके अलावा सदन ने मानसून सत्र से इस सत्र के बीच दिवंगत हुए जनप्रतिनिधियों और पूर्व सांसदों-विधायकों को भी श्रद्धांजलि दी. सदन की कार्यवाही के दूसरे दिन बीजेपी बघेल सरकार को प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े मुद्दे पर घेरेगी.click here

Winter Session of chhattisgarh Assembly 2021: बीजेपी की सदन में बारदाना संकट, धर्मांतरण के मुद्दे पर बघेल सरकार को घेरने की रणनीति

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session of chhattisgarh Assembly) में बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है. रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक (BJP Legislature Party meeting in Raipur) में विपक्ष ने धान खरीदी, बारदाना संकट, धर्मांतरण (conversion and bardana crisis) और प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी (Irregularities in pradhan mantri awas yojna) पर सरकार से सवाल की रणनीति बनाई है. इन मुद्दों पर सदन में संग्राम देखने को मिल सकता है.click here

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से सर्वाधिक डिजिटल हेल्थ आईडी बनाने पर छत्तीसगढ़ को देशभर में प्रथम पुरस्कार

हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के जरिए सबसे ज्यादा डिजिटल हेल्थ आईडी (Digital Health ID Card ) बनाने पर छत्तीसगढ़ को देशभर में प्रथम पुरस्कार मिला है. 16 नवम्बर से 12 दिसम्बर तक छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 53 हजार 67 डिजिटल हेल्थ आईडी बनाई गई है. click here

छत्तीसगढ़ में पहली बार एब्सटीन एनोमली का ऑपरेशन, 26 साल की महिला को मिला जीवन दान

छत्तीसगढ़ में पहली बार डॉक्टरों ने एक महिला की दुर्लभ बीमारी एब्सटीन एनोमली का ऑपरेशन (Ebstein anomaly operation for the first time in Chhattisgarh) कर जान बचाई है. यह बीमारी करीब 2 लाख जन्म लिये बच्चों में किसी एक को होती है. इन मामलों में 13 प्रतिशत बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं और 18 प्रतिशत बच्चे 10 साल की उम्र होते-होते तक मर जाते हैं. 20 साल की उम्र तक इस बीमारी से ग्रस्त करीब सारे मरीजों की मृत्यु हो जाती है. इस बीमारी में बच्चों के मरने का कारण हार्ट फेल्योर एवं धड़कनों का अनियंत्रित होना होता है.click here

छत्तीसगढ़ का 40 % बिजली बिल कोरबा में बाकी, अकेले नगर निगम के पास 5 करोड़ का बकाया

उपभोक्ताओं से बकाये बिल की वसूली के लिए कोरबा बिजली विभाग इन दिनों एक्शन में है. विभागीय कर्मी और अधिकारी 5 हजार रुपये से ज्यादा के बकायेदारों का कनेक्शन काट रहे हैं, लेकिन कोरबा के सरकारी विभाग से वसूली कर पाना इनके लिए परेशानी का सबब बन गया है.click here

chhattisgarh municipal elections 2021 : बिलासपुर उपचुनाव में कांग्रेस-भाजपा के कद्दावर नेताओं की साख दांव पर

प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव (chhattisgarh municipal elections 2021) के साथ ही उपचुनाव भी होने वाला है. उपचुनाव में जिन नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की मृत्यु या किसी और कारण से सीट खाली हुई है. उन सीटों पर चुनाव कराये जा रहे हैं. बिलासपुर में मात्र एक वार्ड में ही उपचुनाव होना है, लेकिन इस सीट ने प्रदेश के कद्दावर नेताओं की साख दांव पर लगा दी है.click here

परसा कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाई रोक

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट (Chhattisgarh High Court) ने सोमवार को एक अहम मामले में सुनवाई करते हुए परसा कोल ब्लॉक (Parsa coal block land acquisition) के लिए भूमि अधिग्रहण पर रोक लगा दी है. इस केस में अब 8 जनवरी 2022 को अगली सुनवाई होगी.click here

Madwa plant workers demanded Euthanasia: जांजगीर मड़वा प्लांट के विस्थापितों और संविदाकर्मियों ने राज्यपाल से मांगी इच्छा मृत्यु

जांजगीर चांपा में अटल बिहारी वाजपेयी मड़वा (Atal Bihari Vajpayee Madwa Plant) प्लांट के विस्थापितों ने राज्यपाल से इच्छा मृत्यु (Displaced people of Madwa plant demanded euthanasia) की मांग की है. मड़वा प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी नियमितिकरण (Demands of employees of Madwa plant) की मांग को लेकर बीते 8 दिनों से आंदोलन पर है. सोमवार को आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर रेल रोको आंदोलन (rail roko movement) करने गए थे. लेकिन भारी सुरक्षा और पुलिस बल ने इनके इस प्लान पर पानी फेर दिया.click here

एसईसीआर की 22 ट्रेनें रद्द, तीसरी लाइन के विस्तार के लिए लिया गया निर्णय

अगर आप इनदिनों कहीं यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके बेहद काम की है. साउथ-ईस्ट-सेंट्रल रेलवे ने 22 एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों को रद्द (twenty two trains of SECR canceled) कर दिया है. इस कारण 12 से 24 दिसंबर तक अलग-अलग दिनों में ये ट्रेनें रद्द रहेंगी.click here

Mokshada Ekadashi 2021: 14 दिसंबर को मनाया जाएगा मोक्षदा एकादशी का पर्व, ऐसे करें पूजा

मोक्षदायिनी एकादशी मोक्ष प्रदान करने में उत्तरोत्तर सहायक होती है. ऐसी एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है. मोक्षदायिनी एकादशी 14 दिसंबर को मनाया जाएगा. ऐसे करें पूजा...click here