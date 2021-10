छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से होगी धान खरीदी : सीएम बघेल

छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से धान की खरीदी (Paddy purchase from 1st December) की जाएगी. इसका एलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है. CLICK HERE

National Tribal Dance Festival 2021: रायपुर मेंआदिवासी संस्कृति का महाकुंभ, जानिए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

रायपुर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य (National Tribal Dance Festival) महोत्सव में 7 देशों के नर्तक भाग ले रहे हैं. इसके अलावा 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के 59 आदिवासी नर्तक दल (Tribal Dancers) इसमें नृत्य कला पेश करेंगे. इस उत्सव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि हैं. CLICK HERE

National Tribal Dance Festival 2021: 7 देश, 27 राज्यों की आदिवासी संस्कृति की दिखेगी झलक-अमरजीत भगत

प्रदेश में तीन दिवसीय आदिवासी नृत्य महोत्सव (Tribal Dance Festival) का आयोजन किया जा रहा है. इस आयोजन की तैयारियों का जायजा लेने आज संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत (Culture Minister Amarjit Bhagat) आयोजन स्थल पर पहुंचे. उन्होंने ईटीवी को बताया कि संस्कृति ही ऐसी है जो सभी वर्ग को जोड़ने का काम करती है. CLICK HERE

रेप पीड़िता के खाते से केयरटेकर पर लगा रकम निकासी और डील का आरोप, जांच में जुटी पुलिस

कांकेर में एक नाबालिग (minor) पहले समाज के रक्षक पुलिस सब इंस्पेक्टर (Police Sub Inspector) की हवस की शिकार हुई. फिर पीड़िता की (Victim) सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहे पदाधिकारी (Officer) पर रकम निकासी और डील का आरोप लगा है. इस केस में समाज के लोगों ने केयरटेकर अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है. CLICK HERE

राज्य में 70 फीसदी से अधिक प्राचार्य के पद खाली

छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार उच्च शिक्षा में गुणवत्ता (quality in higher education) बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसके लिए नैक से अच्छी ग्रेडिंग हासिल करने के लिए भी जद्दोजहद किया जा रहा है. इतना ही नहीं. प्रदेश में कई शासकीय महाविद्यालय (government college) भी खोले जा रहे हैं लेकिन दूसरी ओर महाविद्यालयों में प्राचार्यों की बात की जाए तो 70 से अधिक फीसदी कॉलेजों में प्राचार्य (principals in colleges) के पद खाली पड़े हैं CLICK HERE

कोरबा में खंडहर हो रहे हैं करोड़ों के हॉस्टल, वर्षों बाद भी शुरू नहीं हो सका संचालन

कोरबा के शासकीय इंजीनियर विश्वेश्वरैया स्नातकोत्तर महाविद्यालय (Government Engineer Visvesvaraya Postgraduate College of Korba) में करोड़ों की लागत से हॉस्टल का निर्माण किया गया लेकिन इसका संचालन आज तक शुरू नहीं किया जा सका. जिसकी वजह से हॉस्टल का लाभ (Advantages of Hostel) छात्राओं को नसीब नहीं है. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ में कोविड केसों में फिर उछाल ! महापौर ने कहा रायपुर में नहीं है किसी प्रकार का कोरोना

रायपुर (Raipur) में रोजाना 30 के आसपास संक्रमित मरीज (Infected patients) मिल रहे हैं. लेकिन कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमित मरीजों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है. जो कि राज्य सरकार (State government) की चिंता बढ़ाने का काम कर सकती है. CLICK HERE

डिमरापाल अस्पताल में कोरोना विस्फोट, 10 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव

डिमरापाल अस्पताल (Dimrapal Hospital) में एक साथ 10 कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव (Corona Positive Of 10 Employees) आने से हड़कंप मच गया. यह सभी अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट के कर्मचारी (Microbiology Department Staff) हैं. RTPCR जांच में सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव (Report Positive) आई है. वहीं, डिपार्टमेंट में मौजूद अन्य कर्मचारियों की भी जांच की जा रही है. डिमरापाल अस्पताल के अधीक्षक (Hospital Superintendent) ने कहा है कि यह आंकड़े और बढ़ सकते हैं. CLICK HERE

सरकारी पिकअप वाहन बेकाबू होकर पलटी, वाहन चालक सहित 2 की मौत

धमतरी में तेज रफ्तार सरकारी पिकअप वाहन (Government Pickup Vehicle) अनियंत्रित होकर पलटी. बताया जा रहा है कि, मेघा पुल से रेलिंग तोड़ते हुए पिकअप वाहन महानदी में गिरी. हादसे में वाहन चालक सहित 2 की मौत ( two death including driver) हो गई. CLICK HERE