रायपुर: सीबीआई की टीम (CBI team) ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में रायपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार (Two accused arrested from Raipur for child pornography) किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपी सरस्वती नगर थाना इलाके के कोटा के रहने वाले हैं. लेकिन गिरफ्तार आरोपियों के संबंध में पूरी जानकारी सामने नहीं आ पाई है. रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल (Raipur SSP Prashant Agarwal) ने पुष्टि किया है. उन्होंने बताया कि सरस्वती नगर थाना इलाके के कोटा से सीबीआई की टीम अपने साथ दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि इनके ऊपर बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट इंटरनेट पर शेयर, अपलोड या डाउनलोड करने का आरोप है.

सीबीआई ने मेघ चक्र के नाम से चलाया ऑपरेशन: जानकारी के मुताबिक, सीबीआई ने ऑपरेशन मेघ चक्र चलाते हुए 21 राज्यों के 59 जगहों पर एक साथ छापा मारा. इसमें रायपुर भी शामिल था. इस ऑपरेशन के जरिए देशभर में बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट इंटरनेट पर शेयर अपलोड या डाउनलोड करने वालों को पकड़ा जा रहा है. इंटरनेट के आईपी ऐड्रेस के आधार पर इन बदमाशों को खोजती हुई सीबीआई की टीम शनिवार को रायपुर पहुंची. रायपुर से दो आरोपियों को गिरफ्तार कर अपने साथ लेकर रवाना हो गई.



क्या कहते हैं अफसर : इस मामले को लेकर रायपुर एसएसपी ने बताया कि सीबीआई की टीम रायपुर पहुंची थी. चाइल्ड पॉर्नोग्राफी के केस में 2 लोगों को सरस्वती नगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लेकर गई है. फिलहाल इनकी पहचान नहीं हो पाई है.