रायपुर: छत्तीसगढ़ में कोरोना की चौथी लहर का खतरा मंडरा रहा (danger of fourth wave of corona in chhattisgarh) है. हालांकि पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमितों की संख्या ज्यादा नहीं बढ़ी है. पॉजिटिविटी दर भी एक परसेंट के आसपास है. पॉजिटिविटी दर 1.54 फीसदी है. प्रदेश में मंगलवार को 10 हजार 696 सैंपल की जांच की गई. जिसमें 165 लोग संक्रमित मिले हैं. कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1027 हो गई है. प्रदेश में मंगलवार को किसी की भी मौत कोरोना से नहीं हुई है. बालोद, गरियाबंद, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर में एक भी संक्रमित मरीज नहीं (cases of corona infection in chhattisgarh) मिले.

एक्टिव मरीजों की संख्या: रायपुर में सबसे ज्यादा 238 एक्टिव मरीज हैं. इसके अलावा दुर्ग में 146 और बिलासपुर में 103 एक्टिव मरीज हैं. प्रदेश के 20 जिलों में 165 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं. प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या 35 रायपुर में है. इसके अलावा बिलासपुर में 17, बलौदाबाजार में 11, राजनांदगांव में 20, बेमेतरा में 8, कबीरधाम में 5 और दुर्ग में 30 एक्टिव मरीज मिले हैं. गरियाबंद, सुकमा और नारायणपुर में एक भी एक्टिव मरीज नहीं है.

