रायपुर: politics on reservation in chhattisgarh छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक ओर जहां भाजपा सरकार पर लगातार हमलावर है. इसी बीच कांग्रेस सरकार ने निगम मंडलों में नियुक्तियां की है. शनिवार को जारी की गई सूची में राज्य अनुसूचित जाति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी केपी खांडे की दी गई है. इसके बाद भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलना शुरु कर दिया है. भाजपा के आदिवासी नेताओं ने रविवार को एकात्म परिसर में पीसी आयोजित कर कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला है. काले कपड़े पहनकर पहुंचे भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेसी अंग्रेजों के वंशज है. अंग्रेजों की तरह फूट डालो शासन करो कि नीति अपना रही है. ये सरकार आदिवासियों को छलने और जातियों को आपस में लड़ाने का गंदा खेल कर रही है. प्रेस कांफ्रेंस करने वालों में पूर्व मंत्री केदार कश्यप, लता उसेंडी, विक्रम उसेंडी और विकास मरकाम शामिल थे.appointment of SC Commission Chairman KP Khande





जिसने आरक्षण के खिलाफ लगाई याचिका उसे बना दिया अध्यक्ष: पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि "पूरे प्रदेश में निगम मंडल के रूप में अपने करीबियों को कांग्रेस ने पद दिया. लोगों ने कहा कि ये दिवाली का उपहार है. लेकिन उन नामों के बीच से एक ऐसा नाम सामने आया जिसकी वजह से आज हम सभी जनजाति समुदाय के लोग आंदोलन कर रहे हैं. हाइकोर्ट ने प्रदेश के आदिवासी वर्ग का आरक्षण 32 से घटाकर 20 प्रतिशत करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट में आरक्षण मामले में लगी इस याचिका के प्रमुख याचिकाकर्ता रहे केपी खांडे को ही राज्य अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया. ये कांग्रेस की दोगली नीति है, मैं तो कहता हूं कांग्रेस के पेट में दांत है. यह सिद्ध हो गया. कांग्रेसी अंग्रेजों के वंशज हैं. उन्हीं की तरह फूट डालो और राज करो, इनकी नीति है. इससे इसी तरह कुणाल शुक्ला को कांग्रेस कबीर शोधपीठ का प्रमुख बना चुकी है. कांग्रेस का इतिहास है सभी समाज को धोखा देकर राज करना है"BJP target Baghel government on tribal reservation

समाज को लड़ाने का काम कर रही कांग्रेस: केदार कश्यप ने कहा कि "हम सभी लोग शांति प्रिय प्रदेश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं. यहां जाति से उठकर सौहाद पूर्ण माहौल में रहते हैं. कांग्रेस ने समाज को आपस में लड़ाने का काम किया है. वास्तव में अंग्रेजों की ही वंशज हैं. अंग्रेजों के जींस इनमें हैं. इनकी नीति है, फूट डालो और राज करो". भाजपा नेताओं ने कहा कि "कांग्रेस से हम कहते हैं कि आदिवासी भीख नहीं मांग रहे हैं. अपना अधिकार मांग रहे हैं. उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो भाजपा सड़क की लड़ाई लड़ेगी".