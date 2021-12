रायपुर : राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर विवादित बयान (Controversial statement on Father of the Nation Mahatma Gandhi) का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. धर्म गुरु कालीचरण महाराज (Dharma Guru Kalicharan Maharaj) के बाद रायपुर के फूड ऑफिसर संजय दुबे के महात्मा गांधी पर फेसबुक पर आपत्तिजनक कमेंट पोस्ट किए जाने के बाद खाद्य विभाग की संचालक किरण कौशल ने संजय दुबे के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. जबकि कार्रवाई के बाद भी भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agrawal) फूड ऑफिसर संजय दुबे के निलंबन पर सरकार को घेरते हुए नजर आए.





अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ सरकार को घेरा

बृजमोहन अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि "महात्मा गांधी जी पर कमेंट करने के मामले में रायपुर के फूड ऑफिसर संजय दुबे को निलंबित कर दिया गया है. गांधीजी की सहिष्णुता को मानने का ढोंग करने वाली कांग्रेस सरकार की क्या यही सहिष्णुता है?"

फूड ऑफिसर संजय दुबे के निलंबन पर भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने उठाए सवाल

फूड ऑफिसर संजय दुबे पर कार्रवाई को लेकर प्रशासन का कहना है कि महात्मा गांधी के खिलाफ बयान देना या पोस्ट करना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के खिलाफ है. इसलिए संजय दुबे को निलंबित किया गया है. संजय दुबे के पोस्ट में लिखा हुआ था कि गांधी कोई राष्ट्र नहीं है. न ही इस देश का बहुमत उन्हें देश का राष्ट्रपिता मानता है. इस पोस्ट में लाखों देशवासियों की हत्या का जिम्मेदार गांधी जी को माना गया है. जैसे ही यह पोस्ट वायरल हुआ सरकार सतर्क हो गई. पूरा मामला सीएम भूपेश बघेल के संज्ञान में आया. इसके बाद ऑफिसर पर कार्रवाई हुई है.