रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बढ़ते पेट्रोल-डीजल की कीमत को लेकर केन्द्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना (Baghel said on price of petrol diesel ) साधा. बघेल ने कहा कि पीएम मोदी राज्यों को पेट्रोल की कीमतें कम करने की नसीहत दे रहे हैं. केंद्र सरकार पेट्रोल पर 2 वर्षों से 4 फीसद सेस ले रही है. राज्यों को 42 फीसद एक्ससाइज पेट्रोल पर मिलता है. ऐसा प्रधानमंत्री का कहना है. लेकिन आंकड़े बताते है कि एक्ससाइज की राशि कभी पूरी नहीं मिली है.

सीएम बघेल का केंद्र पर निशाना

केन्द्र की नीति समझ से परे: आगे भूपेश बघेल ने कहा कि एक तरफ केंद्र पेट्रोल के दाम बढ़ाये और दूसरी तरफ राज्यों से कम करने को कहे ये समझ से परे है. हम अपने सीमावर्ती राज्यों के दामों के हिसाब से अपने दाम तय करते है. अन्य राज्य दाम कम करेंगे तो हम भी करेंगे. केंद्र खुद 4 फीसद सेस को खत्म क्यों नहीं कर देती. दरअसल ये बातें सीएम बघेल ने रायपुर में आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान मीडिया से बातचीत में कही.