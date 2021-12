रायपुर: बघेल सरकार ने बारदाने की (price of gunny bags) कीमत बढ़ा दी है. 18 रुपये से कीमत बढ़ाकर 25 रुपये प्रति बारदाना किया गया. किसानों से पुराने बारदाने पर सरकार धान की खरीदी (gunny bags for the purchase of paddy) कर रही है. धान खरीदी के लिए बारदाने की सरकार ने यह रेट तय किया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर किसानों को अब पुराने बारदाने के एवज में 25 रुपए का भुगतान किया जाएगा. इस संबंध में खाद्य विभाग आदेश जारी कर दिया गया है.

