रायगढ़ : छत्तीसगढ़ में कानून का राज है, ऐसा हम नहीं बल्कि प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली से दिख रहा है. रायगढ़ में हुए सड़क हादसे में एक बालक की मौत हो गई थी. पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपने ही डीएसपी को गिरफ्तार (DSP arrested in case of accidental death of boy ) किया है. मामला करीब 12 दिन पहले का है. बताया जाता है कि उनकी गाड़ी की टक्कर से ही बालक की मौत हुई थी.

यह है घटनाक्रम

बीते 20 नवंबर को शहर के चक्रधरनगर क्षेत्र के बोइरदादर स्टेडियम के पास गद्दी चौक के रहने वाले 12 वर्षीय बालक (12 year old child died in an accident in Raigad) लव्य मोदी की मौत हो गई थी. वह बैडमिंटन खेलने के लिए साइकिल से स्टेडियम जा रहा था. इसी दौरान एक कार सवार कार के पहिये में हवा भरा रहा था. उसने गलत साइड से कार का दरवाजा खोल दिया तभी वहां से गुजर रहा लव्य कार के दरवाजे से टकराकर सड़क पर गिर गया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे तेज रफ्तार सूमो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. वह सूमो आर्म्ड फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट कुंजराम चौहान (Armed Forces Assistant Commandant Kunjram Chauhan) ड्राइव कर रहे थे.