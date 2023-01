नारायणपुर : नारायणपुर जिले के एड़का थाना के ग्राम गोर्रा में पिछले दिनों आदिवासी समाज और ईसाई मिशनरियों के बीच झड़प की घटना हुई थी.जिसमें पहले आदिवासियों ने ईसाई मिशनरियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया था. इस घटना में कई आदिवासी चोटिल भी हुए थे.जिनका इलाज जिला अस्पताल में करवाकर घर रवाना किया गया था. इस घटना में बीच बचाव के दौरान एडका थाना प्रभारी भी गंभीर रूप से चोटिल हुए थे.इस घटना के विरोध में सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर बंद की घोषणा की थी. इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला Protest on issue of conversion in Bastar है.



व्यवसायिक प्रतिष्ठान रहे बंद : जिला मुख्यालय में गुरुवार सुबह से ही जिले भर की व्यवसायिक प्रतिष्ठानें बंद नजर Bastar closed on issue of conversion आई. सर्व आदिवासी समाज के बुलाए गए बस्तर बंद को व्यापारी संघ नारायणपुर का समर्थन का भी समर्थन मिला. बंद के दौरान आवागमन किसी भी प्रकार से बाधित नहीं हुआ है. आवागमन सुचारू रूप से जारी रहा है.इसके लिए चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी. जिला पुलिस बल के जवानों ने किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रखी थी. बंद के दौरान जरुरी सेवाओं को सुचारु रुप से चालू रखा गया All tribal society got support in narayanpurथा.





धर्मांतरण के मुद्दे पर स्थिति है तनावपूर्ण : जिले में धर्मान्तरण का मामला गरमाया है इसको लेकर पुलिस एवं जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की जा रही है. इसके अलावा पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है. अलग-अलग थानों और चौकियों में चिन्हित, इलाकों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है.गांव से आने-जाने वालों की पुलिस बारीकी से चेकिंग कर रही है.ताकि किसी भी तरह की परेशानी आगे चलकर ना उठानी पड़े.



पूरी तरह से नियंत्रण में है स्थिति : आपको बता दें कि सर्व आदिवासी समाज ( All tribal society ) के जिलाध्यक्ष हीरासिंह देहारी ने 5 जनवरी के बस्तर बंद में नारायणपुर को बस्तर बंद के समर्थन न कर स्थागित करने एक वीडियो जारी किया था.बावजूद बस्तर चेम्बर ऑफ कॉमर्स का दुकानें बन्द कर समर्थन मिला. हालांकि जिले में किसी भी प्रकार के कार्यक्रम, रैली,चक्काजाम आयोजित नहीं हुई.पुलिस के मुताबिक पूरी स्थिति नियंत्रण में है. narayanpur latest news