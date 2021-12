कोरियाः छत्तीसगढ़ में नगरपालिका चुनाव बहिष्कार घोषणा के बाद रोजाना शहर में हो रहे उथल-पुथल की घटना कमने का नाम नहीं ले रही है. जबरन नामांकन कराए जाने के विरोध में व्यापारियों ने आज जिला मुख्यालय बैकुण्ठपुर शहर बन्द रखा (Baikunthpur city remained closed amid the ongoing controversy in the forced nomination). जिसके बाद सभी दल के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे, जहां विधायक अम्बिका सिंहदेव भी साथ थी.संसदीय सचिव अम्बिका ने वीडियो जारी कर की अपील (Parliamentary Secretary Ambika appealed by releasing the video) कि सभी पार्टी अपना नामांकन फार्म भरें.

सभी दल के लोग कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे

अम्बिका सिंहदेव ने वीडियो जारी कर की अपील

भाजपा ने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस यदि मैदान में उतरेगी तो भाजपा भी चुनाव लड़ेगी. सभी राजनीतिक दलों के नगरपालिका चुनाव की बहिष्कार की घोषणा के बाद अब संसदीय सचिव अम्बिका सिंहदेव का एक अपील करता हुआ वीडियो भी सामने आया हैं.

नामांकन फार्म भरने की अपील

वीडियो में वो कह रही हैं कि कांग्रेस और भाजपा पूरी तैयारी रखें जिले के साथ न्याय होगा.उन्होंने कहा कि सीएम भूपेश बघेल पर हमें पूरा भरोसा है, जो पंचायते जहां रहना चाहती है वहीं रहेगी. इस दौरान उन्होंने पार्टियों से नामांकन फार्म भरने की अपील की.

ऐसे में अब लगभग तय है कि बैकुंठपुर और शिवपुर-चरचा के नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसके बाद बीजेपी और अन्य दल भी चुनाव लड़ेंगे.