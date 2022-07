कोरिया: जिले के खड़गवां थाना में सार्वजनिक स्थान पर अवैध देसी कट्टा का ख़ौफ़ दिखाकर लोगों को डराने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. 19 जुलाई 2022 को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देवाडांड में एक व्यक्ति कट्टा लेकर घूम रहा है और सार्वजनिक स्थानों पर देसी कट्टा लहरा रहा है और लोगों को धमका रहा है. जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है और न्यायिक रिमांड (accused arrested with katta in korea sent on judicial remand)पर भेज दिया गया है।

थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल के द्वारा आदेशित किया गया है कि जिले में जुआ, शराब एवं अवैध कार्यों के विरूद्ध अभियान चलाये और आवश्यक कार्रवाई की जाए.

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी: सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक चिरमिरी पी.पी सिंह के निर्देश पर कार्रवाई का गई. जिसके तहत आरोपी बाबूलाल अगरिया ग्राम कोचका को देसी कट्टा लहराते और लोगों को धमकाते पकड़ (accused arrested with katta in korea sent on judicial remand)लिया गया. आरोपी के पास से पुलिस ने एक देसी कट्टा जब्त किया है. आरोपी के विरूद्ध धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.