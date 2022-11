कोरिया: चरचा थाना क्षेत्र के एसईसीएल सुरक्षा कर्मचारियों के साथ पत्थरबाजी और मारपीट करने के मामले में चरचा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई (accused arrested for assaulting SECL security staff in Korea) की है. चरचा पुलिस ने पत्थरबाजी और मारपीट करने वाले 6 कोयला चोरों को 8 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया है. अदालत ने गिरफ्तार आरोपियों को रिमाण्ड पर भेज दिया है. वहीं मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश जारी है. assaulting SECL security staff in Korea



क्या है पूरा मामला: अज्ञात चोरों द्वारा बेल्ट लाईन D-1 एवं D-2 के बीच कोयला चोरी करने के दौरान SECL स्टाफ के मौके पर पहुंचे. इस दौरान चोरों द्वारा लाठी और पत्थर फेंक कर SECL स्टाफ पर हमला किया. आरोपियों द्वारा हमला कर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई और जान से मारने की धमकी दी गई थी. इस हाथापाई में एसईसीएल के स्टाफ घायल हो गये थे.

चरचा पुलिस की छापेमारी: दबिश प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना चरचा में अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया. मामले की जांच के दौरान पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल के दिशा निर्देश पर थाना चरचा से थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 टीम बनाकर अज्ञात आरोपियों की धर पकड़ के लिये कई जगहों पर दबिश दी गई. दबिश के दौरान चरचा पुलिस ने कुल 6 आरोपियों को धर दबोचा.



आरोपियों को रिमाण्ड पर भेजा: चरचा पुलिस ने गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया. जहां अदालत ने आरोपियों को रिमाण्ड पर भेज दिया है. थाना प्रभारी चरचा ने भरोसा दिलाया है कि "शेष फरार आरोपियों की पतासाजी की जा रही है, जिन्हे जल्द ही पकड़ लिया जायेगा."