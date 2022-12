ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिल की सुविधा नहीं

कोरबा: कोरोना वायरस के तीसरे और चौथे लहर के प्रकोप के दौरान ऑक्सीजन की भारी कमी हुई थी. no oxygen refill facility पीएम केयर्स फंड से सभी जिला मुख्यालय में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई. oxygen plant in Korba केंद्र और राज्य सरकारों ने ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना तो कर दी. korba news update लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा यह सुनिश्चित नहीं किया.



बाहर से खरीदना होगा ऑक्सीजन: हालांकि वर्तमान में कोरोना के लेकर परिस्थिति गंभीर नहीं है. omicron bf7 प्रदेश में केवल 7 पॉजिटिव मरीज है. no oxygen refill facility इसलिए आज से फिलहाल ऑक्सीजन की जरूरत पड़े ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है. लेकिन आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है. Korba Medical College Hospital जिसमें पाइप लाइन के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं है. oxygen plant in Korba ऐसे में यदि किसी मरीज को यहां भर्ती किया गया और उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है. korba news update तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन के बाद बाहर से ऑक्सीजन सिलेंडर कहकर यहां मरीज को लगाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प मौजूद नहीं है.





दो करोड़ का प्लांट लेकिन रिफिल की व्यवस्था ही नहीं: लगभग साल भर पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में पीएम केयर फंड से ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की गई थी. oxygen plant in Korba लेकिन इस प्लांट में ऑक्सीजन सिलेंडर को रिफिल करने की कोई व्यवस्था नहीं दी गई है. korba news update इस ऑक्सीजन प्लांट से सिर्फ पाइपलाइन के जरिए ही सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई के तहत पाइप लाइन के जरिए ऑक्सीजन मरीज के बेड तक पहुंचाया जाता है.





आईसीयू तक पहुंचाया ऑक्सीजन: फिलहाल आइसोलेशन वार्ड में भले ही पाइप लाइन के जरिए ऑक्सीजन नहीं दिया जा सकता. corona cases in chhattisgarh लेकिन मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है. omicron bf7 यहां ऑक्सीजन प्लांट से ऑक्सीजन की आपूर्ति लगातार की जा रही है. oxygen plant in Korba पीएम केयर्स फंड से 960 लीटर प्रति मिनट की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट मौजूद है. Korba Medical College Hospital जबकि राज्य शासन की ओर से एक और 840 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में मौजूद है. no oxygen refill facility इन दोनों ही प्लांट्स से सेंट्रलाइज ऑक्सीजन सप्लाई के जरिए ही ऑक्सीजन मरीजों को दिया जा सकता है. korba news update सिलेंडर रिफिल करने की सुविधा दोनों ही प्लांट में मौजूद नहीं है.





जल्द ही इंस्टॉल करेंगे पाइपलाइन: मामले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक रविकांत जाटवर ने बताया कि "आइसोलेशन वार्ड को हाल ही में तैयार किया गया है. इसलिए यहां पाइपलाइन के जरिए ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था फिलहाल मौजूद नहीं है. omicron bf7 लेकिन इसके लिए हम प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं. korba news update जितनी जल्दी हो सके यहां पाइपलाइन इंस्टॉल कर ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी. हमारे पास 2 ऑक्सीजन प्लांट हैं. oxygen plant in Korba जिसके जरिए आईसीयू व अस्पताल के अन्य भाग में ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है."