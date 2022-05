कोरबा : कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र के गांव बरपाली मुख्य मार्ग में सुबह हुए सड़क हादसे में एक ग्रामीण की दर्दनाक मौत हो (One killed three injured in Korba road accident) गई. जबकि उसके तीन अन्य परिजन चोटिल हैं. जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.मृतक के पुत्र ने बताया कि ''उसकी पत्नी और भांजा शादी कार्यक्रम में गए हुए थे. वापस लौटते समय यह हादसा हुआ.''

कोरबा में मौत बनकर सड़क पर दौड़ी कार

कोरबा-चांपा मार्ग पर सुबह करीब 8 बजे हुए हादसे में तेज रफ्तार कार (speeding havoc in korba champa road) ने तीन लोगों को ठोकर मारते हुए एक मोपेड सवार को जोरदार टक्कर मारी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. कार सवार को लोगों ने पकड़ने की कोशिश की. लेकिन वो मौके से भाग निकला. हादसे के बाद कार सवार मौके से भाग रहा था. लेकिन तेज रफ्तार के कारण वो नियंत्रण नहीं रख सका और थोड़ी ही दूर पर एक दीवार से जा टकराया.जिसके बाद मौके से ड्राइवर भाग गया.

हादसे में कौन हुआ घायल : इस हादसे में बाइक सवार 80 वर्षीय वीर सिंह बंजारे की मौत हो (Car ran on the road as Korba death ) गई. वहीं उसकी बहूं सोन कुमारी, नाती प्रहलाद और एक अन्य रेलवे कर्मी गंभीर रूप से घायल हैं . उरगा थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश जांगड़े ने बताया कि ''मृतक वीर सिंह जांजगीर जिले के बलौदा के निकट गांव का रहने वाला था. शादी समारोह में शामिल होने के बाद गांव लौटते समय उनके साथ हादसा हो गया. पुलिस ने कार क्रमांक सीजी 12 एडब्ल्यू 9501 को जब्त कर लिया है.वहीं फरार कार चालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर उसकी तलाश की जा रही है.''