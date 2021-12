कोरबा: 2021 को अलविदा कहने का वक्त आ गया है. कुछ ही दिन नया साल 2022 आने वाला है. इस नये साल के आने की खुशी में सभी लोग अपने अपने स्तर पर पार्टी की तैयारी कर रहे हैं. नए साल को लेकर जगह-जगह कार्यक्रम आयोजित किए जाने की तैयारी चल रही है. कोरबा में अभी से जश्न जैसा माहौल है. वहीं पुलिस-प्रशासन भी अलर्ट है. जबकि कोरोना के नये वैरिएंट ओमिक्रोन (New variant Omicron likely in Korba) के आने से प्रशासन सतर्कता बरतने की बात कह रहा है.

17 जून को हसदेव नदी के (Hasdeo River) पास जाल में फंसा एक दुर्लभ उदबिलाव मिला था. उत्तरी भारत के ठंडे शेत्र में पाए जाने वाले ऊदबिलाव के कोरबा में मिलने से वन विभाग बेहद उत्साहित था. इसे कुछ स्थानीय लोग निहारिका क्षेत्र के एक दुकान में लेकर आए थे. जिसके बाद इस मामले का खुलासा हुआ. वन विभाग ने ऊदबिलाव (Beaver) को सुरक्षा में ले लिया है और अब उसकी देखभाल वन विभाग कर रहा है.

राजस्व मंत्री को मिली बिलासपुर की कमान

राजनैतिक गलियारों में रसूख और राजनीति को लेकर भी 2021 उथल-पुथल भरा रहा. इस बीच अब तक नक्सल प्रभावित जिलों का प्रभार संभाल रहे मंत्री जयसिंह को बिलासपुर जैसे प्रमुख जिले का प्रभारी मंत्री बना दिया गया है. 20 जून को राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की. जिसमें मंत्री जयसिंह अग्रवाल (Minister Jaisingh Agarwal) का कद बढ़ा है. जयसिंह को डॉ. चरणदास महंत के गृह जिले जांजगीर चांपा का भी प्रभारी मंत्री बनाया गया है.

अध्यक्ष पति और विपक्ष के नेता के गुटों में चले लात घुसे

25 जून को दीपका नगर पालिका परिषद (Deepka Municipal Council) में ठेकेदारी से जुड़े एक टेंडर का विवाद, इस कदर बढ़ गया कि नगर पालिका अध्यक्ष संतोषी दीवान के पति और विपक्ष के भाजपा नेता अनूप यादव के गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चले. अध्यक्ष पति ने कहा कि अनूप गुंडागर्दी करते हैं. जबकि विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया है कि उन्हें जान से मारने के लिए बिहार से गुंडे बुलाए गए थे. मामले ने खूब तूल पकड़ा. शिकायत एसपी तक पहुंची.

डॉ. मखीजा निजी क्लिनिक में 600 रुपये लेकर लगा रहे थे कोरोना के टीके

कोरोना संक्रमण के बीच कोरबा में टीकों की किल्लत थी. तभी 4 जुलाई को स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा स्कैम उजागर होता है. विभाग थर्ड वेव की तैयारी में लगा हुआ था. पीएचसी कोरबा में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक मखीजा पावर हाउस रोड स्थित अपने निजी क्लीनिक में 600 रुपये प्रति डोज लेकर लोगों को कोरोना टीके लगा रहे थे. किसी भी निजी अस्पताल को कोरोना टीके लगाने की अनुमति नहीं मिली थी. इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉ. मखीजा का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया. बाद में जांच हुई लेकिन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पर आंच नहीं आई.

कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष पर ढाई लाख रुपए ठगी का आरोप

कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष प्रदीप पुराने (District President Pradeep Purane) पर भादरापारा के एक युवक ने कलेक्टोरेट में नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 40 हजार रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया और इसकी शिकायत बालको थाने में की. हालांकि इस मामले में प्रदीप पुराने ने बताया कि उन्होंने किसी से भी पैसे नहीं लिए और शिकायत झूठी थी, तो बालको पुलिस ने जांच की बात कही थी.

गेवरा और दीपका खदानों में पहुंची सीबीआई की टीम

एशिया की सबसे बड़ी खुली कोयला खदान गेवरा में संचालित है. गेवरा और दीपका एसईसीएल के दो बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं. यहां गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई की टीम जांच करने पहुंची. 11 जुलाई को पहुंची टीम ने 2 दिनों तक जांच की. जानकारी यह भी थी कि कॉल स्टॉक की जांच की जा रही है. एसईसीएल के अफसरों ने इसे रूटीन दौरा बताया. लेकिन जांच में क्या हुआ यह तथ्य आज तक सामने नहीं आया है.

सतरेंगा में हेलीकॉप्टर सेवा की घोषणा

कोरबा के पर्यटन स्थल सतरेंगा को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र के तौर पर डेवेलप करने की घोषणा राज्य सरकार ने की है. पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने यह घोषणा की, कि यहां सुविधाओं का विस्तार होगा. जानकारी यह भी है कि निजी कंपनी ने हेलीकॉप्टर सेवा की सहमति भी दे दी है. कोरबा के लिए यह एक बड़ी सौगात है. रायपुर से कोरबा की दूरी 220 किलोमीटर है. लंबी दूरी और सड़क के सफर के कारण विदेशी पर्यटक यहां नहीं आ पाते. हवाई सेवा शुरू हुई तो अन्य राज्यों के पर्यटकों को भी सतरेंगा तक पहुंचने का एक विकल्प मिलेगा.

बिजली बिल ने उपभोक्ताओं को रुलाया

कोरोना संक्रमण काल के दौरान बिजली विभाग ने मीटर रीडिंग बंद कर दिया. अगस्त में परिस्थितियां सामान्य हुई तो 4 महीने का एवरेज बिल भेजा गया. जहां 200 रुपये का बिला आता था. उस उपभोक्ता को भी 2000 का बिजली बिल थमाया गया. कुछ उपभोक्ता तो ऐसे थे जिन्हें 50,000 रुपये से अधिक का बिजली बिल थमाया गया. बिजली विभाग का बकाया 200 करोड़ पहुंच गया. छत्तीसगढ़ में यह सर्वाधिक है. बिजली बिल में त्रुटियों को लेकर उपभोक्ता साल भर परेशान रहे. यह साल इसलिए भी याद रखा जाएगा.

अजगर बहार और बरपाली को बनाया गया तहसील

राजस्व मामलों के शीघ्र निराकरण के मामले में राज्य शासन ने कोरबा जिले को एक और सौगात दी. अजगरबहार और बरपाली जैसे स्थानों को कोरबा तहसील से अलग कर पृथक तहसील बनाया. दोनों तहसीलों में 126 गांवों को शामिल किया गया है. राजस्व संबंधी मामलों के निपटारे के लिए अब इन इलाकों के ग्रामीणों को मुख्यालय तक का सफर नहीं तय करना पड़ेगा. अजगरबहार तहसील क्षेत्र की दूरी कोरबा मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर है जबकि बरपाली भी 40 किलोमीटर दूर है.

बरहाझरिया और हाथामाड़ा संरक्षित स्थल घोषित

पुरातत्व की दृष्टि से भी कोरबा की पहचान 2021 में और प्रखर हुई है. राज्य के पुरातत्व विभाग की ओर से जिले के बरहाझरिया और हाथाहाड़ा को राज्य संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है. यहां आदिमानव काल के शैलाश्रय मिले हैं. इन दोनों स्थानों के 300 मीटर की परिधि को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है. जिसके बाद जिले में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है. कबीर पंथियों की साधना समाधि, पाली का प्राचीन शिव मंदिर, तुमान का प्राचीन शिव मंदिर और चैतुरगढ़ किला पहले ही संरक्षित स्थल हैं.

साल 2021 को कोरबा में सड़कों के बदहाली के लिए याद किया जाएगा. अगस्त समाप्त होने के बाद भी हसदेव बराज के समानांतर बन रहा फूल अधूरा है. वर्तमान में हसदेव बराज से ही भारी वाहनों आवागमन करते हैं. जिसकी क्षमता 30 टन है. जिस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कई आंदोलन भी हुए, लेकिन इस पुल पर रोड का काम पूरा नहीं हो सका. क्षमता से वजनी वाहनों के आवागमन के लिए आंदोलन के बाद कलेक्टर ने वाहनों पर प्रतिबंध लगाया. लेकिन दो दिन बाद ही यह आदेश वापस ले लिया गया. अब 50 साल पुराने पुल पर पहले से भी अधिक दबाव है जबकि समानांतर पुल 5 साल से अधूरा है.

सड़कों की बदहाली दूर करने के लिए कुछ घोषणाएं भी हुई है. भारत माला प्रोजेक्ट के तहत बिलासपुर से पंतोरा होते हुए उरगा धरमजयगढ़ तक बनने वाली फोरलेन सड़क की प्रक्रिया 4 साल बाद 2021 में फिर से शुरू हो गई है. पहले चरण में बिलासपुर से उरगा तक 70 किलोमीटर सड़क, 1500 करोड रुपए में बनेगी. जबकि दूसरे चरण में उरगा से पत्थलगांव, कुनकुरी तक 105 किलोमीटर की सड़क 1275 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी. इसमें 87 किलोमीटर का हिस्सा कोरबा में आएगा. यह कोरबा के लिए एक बड़ी सौगात होगी. काम अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन 4 साल बाद इस सड़क को सितंबर 2021 में मंजूरी जरूर मिली है.

तीसरी लहार से लड़ाई के लिए दो ऑक्सीजन प्लांट

दूसरी लहर में ऑक्सीजन का महत्व समझ आने के बाद अब कोरबा में भी दो स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया गया है. जहां से ऑक्सीजन का उत्पादन भी शुरू हो चुका है. कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कटघोरा में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है. तीसरी लहर आई तो लोगों को जिले में ऑक्सीजन की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा.

CG PSC में दो बेटियों ने लहराया परचम, एक बने डिप्टी कलेक्टर

कोरोना काल देर से जारी सीजीपीएससी सत्र 2019 के परिणाम में 18 सितंबर को जारी किए गए. इसमें कोरबा के पाली ब्लॉक की मधुलिका को 10वां तो बाकीमोंगरा की नूपुर उपाध्याय को 13वां स्थान हासिल हुआ. सीजीपीएससी 2020 के परिणाम में कोरकोमा के आदिवासी युवा प्रदीप राठिया भी डिप्टी कलेक्टर बने.

बैठक में कांग्रेसियों ने कहा सरकार हमारी फिर भी हम ही प्रताड़ित

25 सितंबर को जिला कांग्रेस शहर की मैराथन बैठक आयोजित की गई. इसमें ग्रामीण अध्यक्ष को भी बुलाया गया था. लेकिन वह नहीं पहुंचे. कांग्रेसियों ने मीटिंग में प्रशासन और पुलिस के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला. अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव तक पारित कर दिया. बैठक खूब सुर्खियों में रही. कांग्रेसियों ने कहा कि हमारे सरकार में अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं. हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है. बैठक के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं का नाम गुंडा बदमाशों के लिस्ट में शामिल कर लिया गया था.

कोरबा के दो विधायक भी पहुंचे दिल्ली, अध्यक्ष बदले

छत्तीसगढ़ में ढाई-ढाई साल के सीएम फार्मूले की चर्चाओं के बीच कुछ विधायक दिल्ली पहुंचे थे. इसमें कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर और पालीतानाखार के विधायक मोहित लराम केरकेट्टा भी शामिल थे. दिल्ली में रहते हुए ही विधायक मोहित को ग्रामीण अध्यक्ष के पद से हटाकर मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबी सुरेश जयसवाल को ग्रामीण अध्यक्ष की कमान सौंप दी गई थी.

लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में कांग्रेसियों ने पुलिस से धक्कामुक्की

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में 5 अक्टूबर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने कांग्रेसियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया. इस दौरान पुलिसकर्मी धक्का-मुक्की के दौरान कहते रहे कि राज्य में सरकार आपकी ही पार्टी की है. धक्का-मुक्की क्यों कर रहे हो? लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं माने. उन्होंने बेरिकेड तोड़े और पुलिसकर्मियों से धक्का-मुक्की की.

विश्व हिंदू परिषद के बैनर को लेकर जमकर हंगामा

कवर्धा मामले को लेकर 12 अक्टूबर को सुभाष चौक में विश्व हिंदू परिषद की हुंकार रैली में तमाम भाजपा नेता शामिल हुए. रामपुर विधायक और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर भी इस दौरान प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे. पुलिस और भाजपाइयों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई. भाजपाइयों ने बैरिकेड तोड़ डाले, कुछ पुलिसकर्मियों को भी इसमें चोट आई थी. इस मामले की भी जिले में जमकर चर्चा रही.

कोयला संकट के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री का कोरबा दौरा

देशभर में कोयला संकट की चर्चाओं के बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी (Union Coal Minister Prahlad Joshi) 13 अक्टूबर को कोरबा पहुंचे थे. यह पहला अवसर था जब केंद्रीय नेतृत्व ने कोयला संकट की बात को स्वीकार किया. कोयला मंत्री ने विभागीय समीक्षा में अफसरों की बैठक ली. उल्लेखनीय है कि देश को 20% कोयला कोरबा जिले से मिलता है. मंत्री ने खदानों का जायजा लिया वह स्वयं खदान में उतरे और कोयला उत्पादन की समीक्षा की.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात का मिला था शव

18 अक्टूबर को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के टॉयलेट में एक नवजात शिशु का शव मिला था. मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराए. यह पहला अवसर नहीं है जब कोई नवजात या भ्रूण जिले के शहरी क्षेत्र में पाया गया हो. इस मामले में भी पुलिस ने जांच की. स्वास्थ्य विभाग की जांच में भी कुछ सामने नहीं आया. मामला अब ठंडे बस्ते में है.

जिला पंचायत की स्थाई समितियां 2 सदस्य ने दे दिया इस्तीफा

पंचायती राज अधिनियम के तहत संविधान में जिला पंचायत में स्थाई समितियां का उल्लेख है. जिसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधि शामिल होते हैं. जिला पंचायत में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के हैं. 7 माह बाद 12 नवंबर को बैठक हुई तो सदस्यों के बीच की तकरार खुलकर सामने आ गई. 5 घंटे से अधिक तक बैठक चली तो कांग्रेस के 2 सदस्यों ने पद से इस्तीफा दे दिया. जिसके कारण दो स्थाई समितियों को भंग करना पड़ा.

विधायक में कोरोना पॉजिटिव

कोरोना लहर जब शांत होने लगी थी. तब कटघोरा विधायक पुरुषोत्तम कंवर कोरोना संक्रमित हो गए. वह खरसिया में आयोजित एक कार्यक्रम से वापस लौटे थे. पुरुषोत्तम कंवर के पॉजिटिव होने की खबर 16 नवंबर को सामने आई. जिसके बाद वह इलाज के लिए रायपुर भी गये.

देवेन्द्र आये फिर युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के अध्यक्ष शहर में हुए हमने सामने

छत्तीसगढ़ में मचे राजनीतिक उथल-पुथल और खेमेबाजी की चर्चा के बीच भिलाई विधायक देवेंद्र यादव शहर में आये और युवाओं के बीच सभा का आयोजन किया. इसके 1 सप्ताह बाद 17 नवंबर को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद पाढ़ी कोको और एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे एक ही दिन कोरबा प्रवास पर पहुंच गए. दोनों के कार्यक्रम अलग-अलग थे. दो अलग-अलग गुटों ने दोनों ही कार्यक्रमों में अपने-अपने समर्थकों को भेजा. दोनों से गुटबाजी को लेकर सवाल किए. इन दोनों आयोजनों के बाद जिले में भी गुटबाजी खुलकर सामने आ गई.

आदिवासी किसान के घर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के आरोप में सीबीआई की दबिश

17 नवंबर को चाइल्ड पोर्नोग्राफी के मामले में सुमेधा के रहने वाले छत्रपाल सिंह कंवर के घर सीबीआई की टीम पहुंच गई. दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने कहा कि मोबाइल से चाइल्ड पॉर्नोग्राफी हुई है. जबकि छात्रों ने कहा मैं किसान हूं, कुछ अपलोड ही नहीं किया है. टीम ने दिनभर छानबीन की और किसान को अपने खर्चे पर दिल्ली आने का नोटिस थमा कर वापस लौट गई.

नगर निगम को देश में 40 वा स्थान, थ्री स्टार भी मिले

केंद्र स्तर से जारी होने वाली स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. नगर निगम कोरबा को इस साल स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग में देश भर के 372 शहरों में 40वा स्थान प्राप्त हुआ. पिछली बार वह 68 वें पायदान पर था. कचरा मुक्त शहर के लिए मिलने वाले स्टार रेटिंग में भी नगर निगम को 3 स्टार रेटिंग मिले हैं. नगर पालिक निगम के मेयर राजकिशोर प्रसाद और तत्कालिक आयुक्त एस जयवर्धन ने दिल्ली में जाकर पुरस्कार प्राप्त किया.

पूर्व सीएम के आरोप पर मंत्री का पलटवार

साल के अंत में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कोरबा दौरे पर रहे. उन्होंने देवू की जमीन पर सरकार और मंत्री की नजर होने की बात कही. इस पर मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह अनर्गल आरोप लगा रहे हैं. वह चाहते हैं कि जमीन किसानों को वापस दे दी जाए.

दो दिन चली इनकम टैक्स की रेड

साल की समाप्ति में इनकम टैक्स की टीम ने कोरबा में रेड हुई थी. एक व्यवसाई के घर 2 दिन तक टीम डटी रही. छत्तीसगढ़ में एक साथ इनकम टैक्स के टीम ने रेड कार्रवाई की थी. कोरबा भर में कार्रवाई की चर्चा रही.