तेज रफ्तार या कोहरे का कहर: सुबह 9 बजे चारामा के मरकाटोला घाट में पहले से एक्सीडेंट हुए ट्रक से महिंद्रा ट्रेवल्स की बस जा कर टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 3 यात्रियों की मौत हो गई. 12 घायल हो गए. मृतक और घायल काफी देर तक बस में हो फंसे रहे. जिन्हें पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद बाहर निकाला गया और चारामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया. यात्री बस रायपुर से जगदलपुर की ओर जा रही थी.Accident of bus going from Raipur to Jagdalpur