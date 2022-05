कवर्धा : पंडरिया नगर में आज राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत संकुल संगठन सत्यम शिवम सुन्दरम, महिला संकुल संगठन कुंडा का अध्यक्ष, सचिव पद के लिए निर्वाचन कराया गया. जहां अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान हुआ. जिसमे 42 महिला समूह के अध्यक्ष और सचिवों ने वोटिंग (Polling under National Rural Livelihood Mission Bihan in Pandaria)की.

पहले नहीं हो पाई थी वोटिंग : 15 दिन पहले कुंडा में मतदान के लिए टीम गठित कर मतदान कराया जाना था. लेकिन महिलाओं में आपसी मतभेद के कारण वाद विवाद होने की वजह से मतदान नहीं (Voting could not take place due to differences in Pandariya) हुआ. जिसके बाद मंगलवार को उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस व्यवस्था कर विधिपूर्वक मतदान कराया जा रहा है. जिसमे दो प्रत्याशी अध्यक्ष और दो प्रत्याशी सचिव पद के लिए नामांकन भरा था.





कैसे हुआ मतदान : नोडल अधिकारी ने बताया कि ''पंडरिया नगर पंचायत के सभागार में संकुल संगठन सत्यम शिवम सुन्दरम, महिला संकुल संगठन कुंडा का अध्यक्ष, सचिव पद के लिए निर्वाचन कराया जा रहा है. जहां 42 महिला समूह के 42 अध्यक्ष और 42 सचिव ने महिला संकुल संगठन का अध्यक्ष और सचिव का मतदान बैलेट पेपर से (Voting for the post of President and Secretary of Women Self Help Group ) किया.चुनाव के तुरंत बाद मतगणना के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा ''