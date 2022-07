कवर्धा: कवर्धा में लगातार हो रही बारिश से नदी, नाला और तालाब लबालब हैं. इस बीच कवर्धा के कुकदूर थाना क्षेत्र के वनांचल गांव डेंगूरजाम में गुरुवार दोपहर घर से तलाब में नहाने गए दो सगे भाई डूब गए थे. दोनों की तलाश पिछले 20 घंटे से जारी थी. 20 घंटे के बाद दोनों का शव बरामद कर लिया गया (Bodies of two brothers drowned in pond in Kawardha recovered) है.

अब तक नहीं मिला कोई सुराग: बता दें कि गुरुवार को तालाब में नहाने गए दोनों भाई का नाम रामा बैगा और फूल सिंह बैगा देर शाम तक घर नहीं पहुंचे, जिसके बाद दोनों की तलश शुरू की गई. सूचना के बाद कुकदूर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. गोताखोरों की मदद से तालाब में बच्चों की तलाशी शुरू की गई. आज दोनों का शव बरामद किया गया है.

यूं हुआ हादसा: गुरुवार को रामा बैगा और फूल सिंह बैगा दोनों भाई अपनी मां को तालाब नहाने जाने की बात कह कर घर से निकले. देर शाम तक दोनों घर वापस लौट कर नहीं आए. जिसके बाद परिजन दोनों की तलाश में निकल पड़े. परिजन खोजने निकले तो तालाब के किनारे दोनों भाई का कपड़ा रखा हुआ था लेकिन दोनों भाई गायब थे. जिसके बाद अंदाजा लगाया गया कि दोनों भाई नहाने के दौरान गहरे पानी में गए और डूब गए.