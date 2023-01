जशपुर: जशपुर में हाथियों का बदस्तूर जारी है. elephant terror in jashpur आये दिन घटना होती रहती है. इस बार जशपुर में हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार डाला. Man trampled to death by wild elephant in Jashpur हाथियों के आतंक से लोग सहमे हुए हैं. वन अमला कुछ नहीं कर पा रहा है. ऐसे में ग्रामीण डर के साये में जी रहे है. वन अधिकारी ने कहा कि पीड़ित बुद्धनाथ पैकरा अपनी साइकिल से सराईटोला गांव में अपने घर लौट रहा था, जब उसका सामना एक हाथी से हुआ, जिसने उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला. उन्होंने कहा कि वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

मृतक के परिजन को मिला राहत राशि: अधिकारी ने कहा कि "मृतक व्यक्ति के परिजनों को 25,000 रुपये की तत्काल राहत प्रदान की गई, जबकि शेष 5.75 लाख रुपये का मुआवजा आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद वितरित किया जाएगा." उन्होंने बताया कि "पिछले एक सप्ताह के दौरान वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कोतबा, चिकनीपानी और सरायटोला गांवों में जंबो के झुंड ने घरों और फसलों को नष्ट कर दिया है."

हाथियों से तीन साल में मरे दो सौ से अधिक लोग: छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में मानव हाथी संघर्ष पिछले एक दशक से चिंता का प्रमुख कारण बना हुआ है. सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, सूरजपुर और बलरामपुर कुछ ऐसे जिले हैं जो खतरे का सामना कर रहे हैं. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, पिछले तीन सालों में राज्य में हाथियों के हमले में 220 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं.