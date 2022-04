जशपुर: जशपुर में पुलिस की सतर्कता से एक खोया हुआ मूक बच्चा वापस अपने माता-पिता के पास पहुंच गया. तीन साल का श्रेयांश गुप्ता शनिवार की सुबह घर से निकल कर सड़क पर आ गया. चलते-चलते बच्चा शहर के बाला साहेब देशपांडे पार्क के पास पहुंच गया. अपने आसपास अंजान चेहरे और वाहनों को आते-जाते देख कर बच्चा रोने लगा. इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पदस्थ आरक्षक राजू पांडे वहां से गुजर रहे थे. उन्होनें सड़क पर अकेले रोते हुए बच्चे को देख कर बाइक रोकी और श्रेयांश से बात करने का प्रयास किया. लेकिन मूक होने की वजह से बच्चा राजू पांडे के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया. इस पर आरक्षक श्रेयांश को लेकर सिटी कोतवाली आ गए. (Missing child reached home with help of Jashpur police )

परिजनों ने जताया आभार: इस विषय में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय ने बताया कि 'घटना की सूचना कोतवाली प्रभारी लक्ष्मण सिंह धुर्वे को दी गई. कोतवाली पुलिस ने भटकते बच्चे की सूचना चाइल्ड लाइन को दी. इस बीच अपने बच्चे के गुम होने से परेशान श्रेयांश के माता-पिता भी कोतवाली पहुंच गए. यहां श्रेयांश को सुरक्षित देख कर उन्होने राहत की सांस (Silent child found again after missing in Jashpur) ली. कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर कोतवाली पुलिस और चाइल्ड लाइन ने श्रेयांश को स्वजनों को सौंप दिया'. अपने बच्चे को सुरक्षित थाना तक पहुंचाने के लिए श्रेयांश के माता-पिता ने आरक्षक राजू पांडे, कोतवाली पुलिस और चाइल्ड लाइन का आभार जताया.